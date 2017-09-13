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  • 13.09, 11:20

    В пригороде Неаполя родители с ребенком свалились в кратер вулкана и погибли

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    • Фото: @RobRe62 /twitter.com
    В пригороде Неаполя родители с ребенком свалились в кратер вулкана и погибли

    В пригороде Неаполя родители с ребенком свалились в кратер вулкана и погибли

    В пригороде Неаполя родители с ребенком свалились в кратер вулкана и погибли
  • Фото: @RobRe62 /twitter.com

    • Итальянские правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти супругов из Турина и их сына. Все трое упали в кратер вулкана и погибли.

    Семья приехала в пригород Неаполя приехавшей посетить Флегрейские поля, на территории которых находятся многочисленные кратеры и вулканические образования. 11-летний мальчик перелез через заграждение и пробрался в закрытую для прогулок зону в районе действующего вулкана. Родители пытались его догнать и глазах старшего сына с трехметровой высоты провалились под землю.

    По информации местных СМИ, взрослые угодили в воронку, которая могла увеличиться после недавних дождей. 11-летний мальчик и его родители погибли. Предполагается, что смерть могла наступить от отравления выходящими на поверхность ядовитыми газами.

    Мэр соседнего с местом происшествия города заявил, что расследовать обстоятельства этой трагедии будет специально созданная комиссия, которая проверит уровень безопасности в районе Флегрейских полей.

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