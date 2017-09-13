Помойки, блестки и смерть: москвичи увидят премьеру спектакля Ренаты Литвиновой

Рената Литвинова поставила спектакль в МХТ имени Чехова. Для режиссерского дебюта она выбрала пьесу собственного сочинения. Жанр спектакля «Северный ветер» такой же эксцентричный, как и его создательница.

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«Реальная фантасмагория о любви и смерти», — так говорит о своей первой театральной постановке Рената Литвинова. Это не «Игра престолов», но «Северный ветер» уже на 15-й минуте приносит главной героине смерть. Фанни — стюардесса, она приехала под новый год знакомиться с семьей своего горячо любимого жениха.



Бьют куранты, девушка спешит на очередной рейс, и самолет разбивается. Безутешный жених с горя женится на сестре погибшей возлюбленной, желая найти в ней знакомые черты. Пересказ совершенно бесполезен. На сцене живет по своим давно выработанным законам вселенная Ренаты Литвиновой, просто теперь она не только на киноэкране.



Пять лет назад Рената Литвинова сняла «Последнюю сказку Риты» про трех женщин и одного ангела смерти. И вот теперь снова мрачная сказка, где Рита — член странной большой семьи, действие разворачивается в условном пространстве вечного Нового года. Актеры меняются ролями. Завтра, например, Риту может сыграть уже кто-то другой из труппы.



Литвинова, как обычно, едина в трех лицах: она писала пьесу, она же ее ставила и в ней же она играет. Костюмами занимался любитель заправленных в носки штанов Гоша Рубчинский. Музыку к постановке написала Земфира, многолетняя соратница Ренаты Литвиновой. Как выяснила корреспондент Алина Репина, в пьесе есть городские сумасшедшие, знакомства на помойках, блестки и, конечно, смерть.