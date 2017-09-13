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  • 13.09, 09:49

    В Перми пропавший школьник-диабетик найден мертвым в реке

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    В Перми пропавший школьник-диабетик найден мертвым в реке

    В Перми пропавший <nobr>школьник-диабетик</nobr> найден мертвым в реке

    На Урале обнаружено тело больного сахарным диабетом подростка, который 4 сентября ушел в школу и не вернулся.

    Как сообщается на сайте регионального управления СКР, поиски подростка начались, как только стало известно, что на уроках он так и не появился. Мама мальчика сообщила, что ее сын, страдает сахарным диабетом, ему постоянно требуется инсулин, но с собой у него не было необходимых лекарств.

    В поисках участвовали правоохранители и волонтеры. Юношу нашли мертвым в Орджоникидзевском районе города Перми. Тело достали из реки Чусовая в районе Чусовского моста.

    Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Причину смерти подростка установит судебно-медицинская экспертиза. Ранее мама юноши обмолвилась, что у ее сына мог произойти конфликт в новой школе, куда он поступил учиться после переезда семьи из Екатеринбурга.

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