В Перми пропавший школьник-диабетик найден мертвым в реке

На Урале обнаружено тело больного сахарным диабетом подростка, который 4 сентября ушел в школу и не вернулся.
Как сообщается на сайте регионального управления СКР, поиски подростка начались, как только стало известно, что на уроках он так и не появился. Мама мальчика сообщила, что ее сын, страдает сахарным диабетом, ему постоянно требуется инсулин, но с собой у него не было необходимых лекарств.
В поисках участвовали правоохранители и волонтеры. Юношу нашли мертвым в Орджоникидзевском районе города Перми. Тело достали из реки Чусовая в районе Чусовского моста.
Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Причину смерти подростка установит судебно-медицинская экспертиза. Ранее мама юноши обмолвилась, что у ее сына мог произойти конфликт в новой школе, куда он поступил учиться после переезда семьи из Екатеринбурга.
В поисках участвовали правоохранители и волонтеры. Юношу нашли мертвым в Орджоникидзевском районе города Перми. Тело достали из реки Чусовая в районе Чусовского моста.
Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Причину смерти подростка установит судебно-медицинская экспертиза. Ранее мама юноши обмолвилась, что у ее сына мог произойти конфликт в новой школе, куда он поступил учиться после переезда семьи из Екатеринбурга.
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