На Пхукете пьяный россиянин на Honda протаранил авто и мотоцикл и перевернулся

В Таиланде полиция разбирается в обстоятельствах ДТП, которое на курортном Пхукете устроил пьяный россиянин.
Как пишет газета Phuket News, на одной из улиц острова нетрезвый мужчина на автомобиле Honda Jazz врезался в припаркованную машину, а потом в мотоцикл. Водитель двухколесного транспортного средства с травмами доставлен в больницу.
От удара Honda перевернулась, управлявший ею россиянин не получил серьезных ранений. Полицейские прямо на месте ДТП проверили водителя японского авто на наличие алкоголя в крови. Результаты теста оказались положительными. Россиянину предъявлены обвинения. Согласно местному законодательству, виновнику аварии грозит до 5 лет тюремного срока.
От удара Honda перевернулась, управлявший ею россиянин не получил серьезных ранений. Полицейские прямо на месте ДТП проверили водителя японского авто на наличие алкоголя в крови. Результаты теста оказались положительными. Россиянину предъявлены обвинения. Согласно местному законодательству, виновнику аварии грозит до 5 лет тюремного срока.
Комментарии