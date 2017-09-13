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  • 13.09, 08:18

    На Пхукете пьяный россиянин на Honda протаранил авто и мотоцикл и перевернулся

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    • Фото: twitter.com
    На Пхукете пьяный россиянин на Honda протаранил авто и мотоцикл и перевернулся

    На Пхукете пьяный россиянин на Honda протаранил авто и мотоцикл и перевернулся

    На Пхукете пьяный россиянин на Honda протаранил авто и мотоцикл и перевернулся
  • Фото: twitter.com

    • В Таиланде полиция разбирается в обстоятельствах ДТП, которое на курортном Пхукете устроил пьяный россиянин.

    Как пишет газета Phuket News, на одной из улиц острова нетрезвый мужчина на автомобиле Honda Jazz врезался в припаркованную машину, а потом в мотоцикл. Водитель двухколесного транспортного средства с травмами доставлен в больницу.

    От удара Honda перевернулась, управлявший ею россиянин не получил серьезных ранений. Полицейские прямо на месте ДТП проверили водителя японского авто на наличие алкоголя в крови. Результаты теста оказались положительными. Россиянину предъявлены обвинения. Согласно местному законодательству, виновнику аварии грозит до 5 лет тюремного срока.

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