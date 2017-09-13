Умерла депутат Госдумы РФ Ирина Евтушенко

Депутат Государственной думы РФ от Томской области Ирина Евтушенко скончалась в возрасте 60 лет.
О смерти парламентария сообщается на сайте Сибирского государственного медицинского университета, где Ирина Евтушенко на протяжении многих лет работала заведующей кафедрой акушерства и гинекологии.
Сообщение СибГМУ: «Коллектив Сибирского государственного медицинского университета выражает соболезнования родным и близким по поводу смерти депутата Государственной думы РФ, заведующей кафедрой акушерства и гинекологии СибГМУ, доктора медицинских наук, профессора Ирины Дмитриевны Евтушенко».
Коллеги из медицинского университета отзываются о ней, как о блестящем враче, ученом и педагоге. Ирина Евтушенко также стояла у истоков создания областного перинатального центра и работала в нем главным врачом. В 2016 году Евтушенко стала депутатом Госдумы в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия». Она была членом комитета Госдумы по международным делам.
Сообщение СибГМУ: «Коллектив Сибирского государственного медицинского университета выражает соболезнования родным и близким по поводу смерти депутата Государственной думы РФ, заведующей кафедрой акушерства и гинекологии СибГМУ, доктора медицинских наук, профессора Ирины Дмитриевны Евтушенко».
Коллеги из медицинского университета отзываются о ней, как о блестящем враче, ученом и педагоге. Ирина Евтушенко также стояла у истоков создания областного перинатального центра и работала в нем главным врачом. В 2016 году Евтушенко стала депутатом Госдумы в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия». Она была членом комитета Госдумы по международным делам.
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