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  • 13.09, 08:18

    Умерла депутат Госдумы РФ Ирина Евтушенко

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости, Владимир Трефилов
    Умерла депутат Госдумы РФ Ирина Евтушенко

    Умерла депутат Госдумы РФ Ирина Евтушенко

    Умерла депутат Госдумы РФ Ирина Евтушенко
  • Фото: РИА Новости, Владимир Трефилов

    • Депутат Государственной думы РФ от Томской области Ирина Евтушенко скончалась в возрасте 60 лет.

    О смерти парламентария сообщается на сайте Сибирского государственного медицинского университета, где Ирина Евтушенко на протяжении многих лет работала заведующей кафедрой акушерства и гинекологии.

    Сообщение СибГМУ: «Коллектив Сибирского государственного медицинского университета выражает соболезнования родным и близким по поводу смерти депутата Государственной думы РФ, заведующей кафедрой акушерства и гинекологии СибГМУ, доктора медицинских наук, профессора Ирины Дмитриевны Евтушенко».

    Коллеги из медицинского университета отзываются о ней, как о блестящем враче, ученом и педагоге. Ирина Евтушенко также стояла у истоков создания областного перинатального центра и работала в нем главным врачом. В 2016 году Евтушенко стала депутатом Госдумы в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия». Она была членом комитета Госдумы по международным делам.

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