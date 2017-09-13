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  • 13.09, 00:44

    В США мужчина устроил стрельбу в медицинском центре

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    В США мужчина устроил стрельбу в медицинском центре

    В США мужчина устроил стрельбу в медицинском центре

    Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в медицинском центре в штате Нью-Гэмпшир.

    Как сообщает телеканал WMUR, полиция нейтрализовала и задержала мужчину, устроившего стрельбу в медицинском центре Dartmouth-Hitchcock.

    Информации о пострадавших в результате происшествия пока не поступало.

    В связи со стрельбой была объявлена тревога. Пациентов и персонал эвакуировали из медицинского центра. Район был оцеплен полицией. Также были закрыты школы вблизи места происшествия, родителям запретили забирать детей «до разрешения ситуации».

    Расследование происшествия ведет генеральная прокуратура Нью-Гэмпшира.

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