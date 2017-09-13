В США мужчина устроил стрельбу в медицинском центре

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в медицинском центре в штате
Нью-Гэмпшир.
Как сообщает телеканал WMUR, полиция нейтрализовала и задержала мужчину, устроившего стрельбу в медицинском центре Dartmouth-Hitchcock.
Информации о пострадавших в результате происшествия пока не поступало.
В связи со стрельбой была объявлена тревога. Пациентов и персонал эвакуировали из медицинского центра. Район был оцеплен полицией. Также были закрыты школы вблизи места происшествия, родителям запретили забирать детей «до разрешения ситуации».
Расследование происшествия ведет генеральная прокуратура Нью-Гэмпшира.
Информации о пострадавших в результате происшествия пока не поступало.
В связи со стрельбой была объявлена тревога. Пациентов и персонал эвакуировали из медицинского центра. Район был оцеплен полицией. Также были закрыты школы вблизи места происшествия, родителям запретили забирать детей «до разрешения ситуации».
Расследование происшествия ведет генеральная прокуратура Нью-Гэмпшира.
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