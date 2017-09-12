Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в центре Москвы

Один человек получил ранения в результате стрельбы в центре Москвы.
Полицейские задержали мужчину, открывшего огонь из травматического оружия на проспекте Мира в Москве.
Сообщение пресс-службы столичного главка МВД: «Около 20:30 в районе дома 49А по проспекту Мира мужчина произвел выстрел из травматического оружия в другого мужчину. Пострадавший госпитализирован».
Полицейские задержали стрелка и доставили его в отделение. Ведется разбирательство всех обстоятельств происшествия, пишет ТАСС.
Сообщение пресс-службы столичного главка МВД: «Около 20:30 в районе дома 49А по проспекту Мира мужчина произвел выстрел из травматического оружия в другого мужчину. Пострадавший госпитализирован».
Полицейские задержали стрелка и доставили его в отделение. Ведется разбирательство всех обстоятельств происшествия, пишет ТАСС.
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