Дональд Трамп в девятый раз стал дедушкой

.@LaraLeaTrump and I are excited to announce the birth of our son, Eric «Luke» Trump at 8:50 this morning. pic.twitter.com/b8zRSktcd8 — Eric Trump (@EricTrump) 12 сентября 2017 г.

По словам сына американского лидера, Эрик Люк Трамп появился на свет сегодня утром. Это первый ребенок в семье сына президента США и его жены Лары.Отметим, что Эрик Люк Трамп стал девятым внуком президента США. Пять детей есть у Дональда Трампа-младшего и его супруги Ванессы, а еще троих воспитывает Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер.