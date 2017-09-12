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  • 12.09, 21:42

    Дональд Трамп в девятый раз стал дедушкой

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    • Фото: @EricTrump / twitter.com
    Дональд Трамп в девятый раз стал дедушкой

    Дональд Трамп в девятый раз стал дедушкой

    Дональд Трамп в девятый раз стал дедушкой
  • Фото: @EricTrump / twitter.com

    • Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что стал отцом.

    По словам сына американского лидера, Эрик Люк Трамп появился на свет сегодня утром. Это первый ребенок в семье сына президента США и его жены Лары.



    Отметим, что Эрик Люк Трамп стал девятым внуком президента США. Пять детей есть у Дональда Трампа-младшего и его супруги Ванессы, а еще троих воспитывает Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер.

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