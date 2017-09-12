Сняли леса: что нового появилось в Москве после масштабного летнего ремонта

В Москве наконец-то завершились масштабные ремонтные работы по программе «Моя улица», которые были намечены на этот год. Москвичи и многочисленные туристы с трудом передвигались по центру столицы все минувшее лето: везде была строительная техника и перекопанные улицы.

Теперь по этим улицам можно не спеша прогуляться и посмотреть, что же сделано, и ради чего все жители Москвы так долго терпели неудобства. Корреспондент НТВ Сергей Сыркин отправился на экскурсию по обновленной Москве.



Патриаршее подворье на Варварке. Восемь памятников архитектуры и истории раньше терялись на фоне гигантской гостиницы «Россия», потом строительного забора. Теперь любоваться куполами старинных церквей (самая древняя XVI века) не будут мешать даже провода: их убрали под землю. А сразу за храмовыми стенами виднеется изгибистый ландшафт «Зарядья».



Алексей Елисеев, руководитель Департамента капитального ремонта Москвы: «Уникальность этого объекта была в том, что были созданы такие замечательные смотровые площадки на улице Варварка. Перед нами предстает парк „Зарядье“, Патриаршее подворье, которое на самом деле является уникальным. Здесь есть и действующие храмы, и музейные комплексы, такие как Английское подворье».



Два слоя каменной кладки — уникальная находка археологов. Фрагмент стены Белого города XVI века снесли по приказу Екатерины II ради строительства Бульварного кольца. Теперь она — часть этого кольца. На Хохловской площади вокруг руин возвели целый амфитеатр: сиди, любуйся древностью.



Мария Молошникова, археолог: «Теперь любой человек, приходящий сюда, представляя себе Бульварное кольцо и имеющуюся московскую топонимику, может представить, откуда взялись эти названия площадей, откуда появилось кольцо и вообще почему город Белый».



«Моя улица», — теперь гордо могут сказать жители не только Бульварного, но и Садового кольца, последние десятилетия отданного автомобилистам. Сады в буквальном смысле с Садового кольца исчезли еще в 30-х. Улица шириной в 60 метров больше чем наполовину была занята растительностью. В угоду автомобилистам деревья выкорчевали. Освободившееся место закатали асфальтом. Вновь засадить дорогу деревьями задачи, конечно, нет. Другое дело — вернуть кольцу право не только называться, но и хоть немного быть Садовым.



Тротуары расширили не в ущерб автомобильному движению: сузили чересчур широкие участки дороги, неэффективные, что вели к так называемым «бутылочным горлышкам». На месте лишних полос высаживают деревья: этой осенью там появятся дубы, липы, черемуха, образуя уж если не сады, то аллеи.



Обновленная площадь перед Белорусским вокзалом. Максим Горький — в трамвайном кольце. Переброшенные через Тверскую-Ямскую пути, боялись водители, задушат автомобильное движение. Но едут и автолюбители, и пассажиры общественного транспорта.



Алексей Елисеев: «Теперь это работает как полноценный транспортный хаб. Здесь есть метро, здесь есть вокзал, отсюда можно уехать в аэропорт и есть возможность перемещения отсюда на общественном транспорте».



За этот год в Москве преобразились 118 улиц и площадей. Новой гранитной брусчаткой и свежим асфальтом выслали 65 километров дорог и тротуаров. От «Москва-Сити» до Таганки — пешком по набережным. От «Зарядья» до Тверской заставы — отремонтированными переулками. Столица тех, кто любит гулять.