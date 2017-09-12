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  • 12.09, 18:40
    Археологи просят Минкультуры защитить культурный слой от дилетантов. Санкт-Петербург, археология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАрхеологи просят Минкультуры защитить культурный слой от дилетантов

    Археологи просят Минкультуры защитить культурный слой от дилетантов

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    Археологи просят Минкультуры защитить культурный слой от дилетантов

    Археологи просят Минкультуры защитить культурный слой от дилетантов

      В Петербурге прошло всероссийское совещание, посвященное проблемам охранной археологии.

      Сегодня в Петербурге специалисты со всей страны думали, что предпринять для решения критических проблем, назревших за последние десятилетия в охранной археологии. Если упрощенно, это комплекс обязательных обследований, призванных защитить культурное наследие при проведении земляных работ, а также строительстве, затрагивающем дно морей и водоемов.

      Сегодня в совещании помимо археологов принял участие замминистра культуры Олег Рыжков. Ему эксперты отрасли наперебой объясняли: охранная археология фактически превращена в формальность. Виной всему — недостаточное регулирование и либеральные требования к коммерческим организациям, занимающимся этой деятельностью.

      Подобные компании, по мнению работников государственных археологических учреждений, легкомысленно относятся к исследованию и сохранению ценностей.

      Андрей Поляков, старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, кандидат исторических наук: «Коммерческие структуры зачастую на этом этапе всё бросают, пытаются максимально быстро спихнуть коллекции в музей и считают, что на этом их работа закончена. Требования, заложенные в законодательстве, позволяют выполнять только формальный минимум работ. При этом вместо сохранения объектов культурного наследия мы просто получаем очистку территории от культуры».

      Также, по мнению светил археологии, в удручающем положении отрасли виноваты устаревшие методы выставления смет на охранные работы. Вкупе с конкурсным законодательством они позволяют коммерческим компаниям демпинговать, оставляя за бортом тендеров ответственные государственные коллективы.

      Выслушав все мнения, замминистра культуры пообещал увезти резолюцию всероссийского собрания в Москву. Всем претензиям и предложениям профессионального сообщества он обещал дать ход.

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