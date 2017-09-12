Михайловский театр превратил «Золушку» в балет современных технологий

В Петербурге Михайловский театр открывает новый балетный сезон ремейком прокофьевской «Золушки». С помощью современных технологий спектакль будет еще более ярким: занавес станет своего рода экраном, а зрители будут смотреть и на него и сквозь него. Билетов на яркую премьеру почти не осталось.

Как сообщает корреспондент НТВ Павел Рыжков, в обновленных интерьерах Михайловского театра балет «Золушка» будет смотреться настоящей сказочной феерией. В Королевском дворце, где дают бал, помимо 3D-графики будет и настоящая реалистичная декорация. В атласном кресле можно почувствовать себя королем или принцем, и даже вздорная мачеха станет добрее.



Главный балетмейстер Михаил Мессерер видел спектакль в Большом в 70-х с участием Раисы Стручковой. Когда-то за главную партию в мировой премьере состязались великие Уланова и Лепешинская. Золушку танцевала и Марина Семёнова. Как уверяет главный балетмейстер Михайловского, постановка 70-летней давности для сегодняшних артистов остается невероятно техничной и достаточно сложной.



Неизвестно, кто из балерин Михайловского прокатится на карете в премьерном спектакле. Но одна из исполнительниц партии Анжелина Воронцова считает, что ей должна помочь великая музыка Прокофьева.



Анжелина Воронцова, исполнительница партии Золушки: «Музыка Прокофьева великая и хотелось бы ей соответствовать, передавать эмоции и стараться создавать праздник, потому что музыка была написана в сложное время для нашей страны. И Прокофьеву, и людям хотелось оказаться в сказке, Я думаю, то время немножко перекликается с нашим временем».



Эта Золушка будет танцевать в двух абсолютно разных мирах — фантазийном и реальном. Михайловскому театру удалось не просто возродить театральную легенду, а как говорят, сделать творческую реконструкцию. Вдохнув с помощью новых сценических технологий новую жизнь в хорошо проверенный временем балет большого стиля.