ФИФА назвала дату начала продаж билетов на ЧМ-2018

Билеты на матчи чемпионат мира по футболу 2018 года начнут продавать 14 сентября.
Как сообщили в ФИФА, уже с 12:00 мск болельщики со всего мира смогут приобрести билеты на сайте FIFA.com/bilet. При этом генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура отметила, что организация разработала особую систему, «которая дает всем болельщикам равные шансы на приобретение билетов». Продажи пройдут в несколько этапов.
Во время первого этапа продаж, который продлится с 14 сентября по 12 октября, болельщики смогут подать заявки на приобретение билетов. При этом у всех заявок будут равные шансы, независимо от даты подачи. Если же количество обращений превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться методом случайной жеребьевки. С 16 по 28 ноября билеты будут продаваться в порядке живой очереди.
Второй этап продаж стартует после жеребьевки ЧМ-2018, которая пройдет 1 декабря. Он также будет включать в себя период продаж путем случайной жеребьевки (с 5 декабря по 31 января) и период продаж в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля). Доставка билетов покупателям начнется не раньше апреля-мая 2018 года.
Третий же этап решили назвать «в последний момент» — билеты будут продавать только в порядке живой очереди. Он продлится с 18 апреля до 15 июля, когда состоится финал чемпионата мира.
Как отметили в ФИФА, болельщикам предложат как билеты на определенные матчи, так и пакеты на определенный стадион (не включает в себя матч открытия, полуфинал и финал) или на игры определенной команды (такой пакет можно приобрести только во время первого этапа продаж). Также для россиян предусмотрено эксклюзивное право на приобретение билетов четвертой категории по специальной цене (от 1280 рублей).
Напомним, чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Петербург, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Калининград, Волгоград, Екатеринбург, Самара, Сочи и Ростов-на-Дону. Путевки на ЧМ-2018 уже получили Россия (как страна-хозяйка), Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея и Саудовская Аравия.
Во время первого этапа продаж, который продлится с 14 сентября по 12 октября, болельщики смогут подать заявки на приобретение билетов. При этом у всех заявок будут равные шансы, независимо от даты подачи. Если же количество обращений превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться методом случайной жеребьевки. С 16 по 28 ноября билеты будут продаваться в порядке живой очереди.
Второй этап продаж стартует после жеребьевки ЧМ-2018, которая пройдет 1 декабря. Он также будет включать в себя период продаж путем случайной жеребьевки (с 5 декабря по 31 января) и период продаж в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля). Доставка билетов покупателям начнется не раньше апреля-мая 2018 года.
Третий же этап решили назвать «в последний момент» — билеты будут продавать только в порядке живой очереди. Он продлится с 18 апреля до 15 июля, когда состоится финал чемпионата мира.
Как отметили в ФИФА, болельщикам предложат как билеты на определенные матчи, так и пакеты на определенный стадион (не включает в себя матч открытия, полуфинал и финал) или на игры определенной команды (такой пакет можно приобрести только во время первого этапа продаж). Также для россиян предусмотрено эксклюзивное право на приобретение билетов четвертой категории по специальной цене (от 1280 рублей).
Напомним, чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Петербург, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Калининград, Волгоград, Екатеринбург, Самара, Сочи и Ростов-на-Дону. Путевки на ЧМ-2018 уже получили Россия (как страна-хозяйка), Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея и Саудовская Аравия.
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