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  • 12.09, 18:40

    Медведеву подарили на выставке российский смартфон

    5 комментариев
    • Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС
    Медведеву подарили на выставке российский смартфон

    Медведеву подарили на выставке российский смартфон

    Медведеву подарили на выставке российский смартфон
  • Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС

    • Премьер-министр РФ получил в подарок смартфон, который «точно не отключат».

    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил специализированную выставку «Импортозамещение», которая открылась в Москве во вторник. Медведев осмотрел несколько стендов и выставочных образцов, в частности, продукцию машиностроения. Премьеру показали кабину новой модели КамАЗа, серийное производство которой начнется в 2019 году, а также машины для переработки строительного мусора, передает РИА Новости.

    Медведев отметил, что в ряде отраслей отечественная промышленность развивается быстрее, чем планировалось, а в сфере технологий необходимо свести к минимуму «нашу зависимость от импорта оптического волокна», тем более что для этого есть предпосылки.

    На одном из последних стендов премьеру подарили смартфон российского производства. Модель Inoi R7 не связана «ни с какими сервисами зарубежными», заверили премьера, так что ее «точно не отключат». Смартфоны этой фирмы работают на операционной системе Sailfish OS, которая входит в список ПО, поддерживаемого Минкомсвязи. Значительная часть акций разработчика операционной системы принадлежит российской компании.

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