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  • 12.09, 17:09

    Бюсты Ленина, Сталина и Ельцина установят в центре Москвы

    9 комментариев

    Бюсты Ленина, Сталина и Ельцина установят в центре Москвы

    Бюсты Ленина, Сталина и Ельцина установят в центре Москвы

    На Аллее правителей в Москве откроют восемь бюстов правителей России XX века.

    Как сообщил исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов, памятники Владимиру Ленину, Иосифу Сталину, Никите Хрущёву, Леониду Брежневу, Юрию Андропову, Константину Черненко, Михаилу Горбачёву и Борису Ельцину появятся на Аллея правителей 22 сентября. Автором памятников стал Зураб Церетели.

    В церемонии открытия будут принимать участие вдова Ельцина Наина и министр культуры РФ Владимир Мединский.

    При этом Кононов подчеркнул, что «проект носит сугубо просветительский характер», а установка бюстов не может кого-либо оскорбить, передает «Эхо Москвы».

    Аллея правителей — скульптурный парк во дворе Музея военной формы одежды в Петроверигском переулке в центре Москвы. Там установлены 33 бюста работы Зураба Церетели. Это бюсты людей, в тот или иной период руководивших страной — от великих князей Руси до деятелей временного правительства 1917 года.

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