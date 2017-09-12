Бюсты Ленина, Сталина и Ельцина установят в центре Москвы

На Аллее правителей в Москве откроют восемь бюстов правителей России XX века.
Как сообщил исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов, памятники Владимиру Ленину, Иосифу Сталину, Никите Хрущёву, Леониду Брежневу, Юрию Андропову, Константину Черненко, Михаилу Горбачёву и Борису Ельцину появятся на Аллея правителей 22 сентября. Автором памятников стал Зураб Церетели.
В церемонии открытия будут принимать участие вдова Ельцина Наина и министр культуры РФ Владимир Мединский.
При этом Кононов подчеркнул, что «проект носит сугубо просветительский характер», а установка бюстов не может кого-либо оскорбить, передает «Эхо Москвы».
Аллея правителей — скульптурный парк во дворе Музея военной формы одежды в Петроверигском переулке в центре Москвы. Там установлены 33 бюста работы Зураба Церетели. Это бюсты людей, в тот или иной период руководивших страной — от великих князей Руси до деятелей временного правительства 1917 года.
В церемонии открытия будут принимать участие вдова Ельцина Наина и министр культуры РФ Владимир Мединский.
При этом Кононов подчеркнул, что «проект носит сугубо просветительский характер», а установка бюстов не может кого-либо оскорбить, передает «Эхо Москвы».
Аллея правителей — скульптурный парк во дворе Музея военной формы одежды в Петроверигском переулке в центре Москвы. Там установлены 33 бюста работы Зураба Церетели. Это бюсты людей, в тот или иной период руководивших страной — от великих князей Руси до деятелей временного правительства 1917 года.
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