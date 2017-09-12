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  • 12.09, 15:38

    Микроавтобус с детской футбольной командой разбился в Челябинске

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    Микроавтобус с детской футбольной командой разбился в Челябинске

    Микроавтобус с детской футбольной командой разбился в Челябинске

    Микроавтобус, грузовик и легковушка столкнулись в Челябинске.

    Автоавария произошла сегодня днем на Троицком тракте.

    После ДТП в больницы были доставлены восемь детей. Медики обследуют их, после чего будет принято решение о дальнейшей тактике лечения, передает «Интерфакс».

    Всего в разбившемся микроавтобусе находились 17 подростков в возрасте 13–16 лет — игроки детской футбольной команды из Златоуста, сообщает РИА Новости.

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