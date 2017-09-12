Микроавтобус с детской футбольной командой разбился в Челябинске

Микроавтобус, грузовик и легковушка столкнулись в Челябинске.
Автоавария произошла сегодня днем на Троицком тракте.
После ДТП в больницы были доставлены восемь детей. Медики обследуют их, после чего будет принято решение о дальнейшей тактике лечения, передает «Интерфакс».
Всего в разбившемся микроавтобусе находились 17 подростков в возрасте 13–16 лет — игроки детской футбольной команды из Златоуста, сообщает РИА Новости.
После ДТП в больницы были доставлены восемь детей. Медики обследуют их, после чего будет принято решение о дальнейшей тактике лечения, передает «Интерфакс».
Всего в разбившемся микроавтобусе находились 17 подростков в возрасте 13–16 лет — игроки детской футбольной команды из Златоуста, сообщает РИА Новости.
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