Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.09, 14:07
    Первый белорусский: в Минске протестировали электрокар собственного производства. Белоруссия, наука и открытия, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПервый белорусский: в Минске протестировали электрокар собственного производства

    Первый белорусский: в Минске протестировали электрокар собственного производства

    комментировать
    Первый белорусский: в Минске протестировали электрокар собственного производства

    Первый белорусский: в Минске протестировали электрокар собственного производства

    Первый белорусский: в Минске протестировали электрокар собственного производства

      В Минске опробовали электромобиль белорусского производства. В республике мечтают большую часть транспорта сделать электрическим. Новинка должна придать еще и дополнительное ускорение экономике. Пока же удалось проверить, как разгоняется чудо-аппарат.

      В национальной академии наук заново изобретают колесо для электровелосипеда. Тут не просто копирование, есть и белорусские ноу-хау — стартер из наномодицифицированных материалов.

      Виталий Пашкевич, начальник конструкторско-технологического отдела приборостроительного завода «Оптрон»: «В порошке каждая частичка изолирована, за счет этого снижаются потери по вихревому току. И, соответственно, КПД двигателя увеличивается».

      Плюс оригинальный блок управления. Хочешь — крути педали, хочешь — катись в режиме лентяя.

      Виталий Пашкевич: «Есть ручка газа. Нажимаете ручку газа и едете. Если честно, максимально не пробовали. Страшно».

      Раньше на предприятии делали оптику для спутников, сейчас отрабатывают непривычные технологии. Опытный образец получился неказистым и тяжелым, зато крепким. Создатели планируют снизить вес своего детища и поставить на конвейер целую линейку. Сельскую велоглубинку рассчитывают покорить специальной моделью. Здесь убеждены, что она станет хитом. Но есть варианты и для города. Пока цена — слабое звено, которое зависит от госдотаций. Если купить новый электровелосипед накладно, готовы продавать электроколесо с аккумулятором отдельно. Что-то вроде набора «сделай сам». Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Савина.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru