Первый белорусский: в Минске протестировали электрокар собственного производства

В Минске опробовали электромобиль белорусского производства. В республике мечтают большую часть транспорта сделать электрическим. Новинка должна придать еще и дополнительное ускорение экономике. Пока же удалось проверить, как разгоняется чудо-аппарат .

В национальной академии наук заново изобретают колесо для электровелосипеда. Тут не просто копирование, есть и белорусские ноу-хау — стартер из наномодицифицированных материалов.



Виталий Пашкевич, начальник конструкторско-технологического отдела приборостроительного завода «Оптрон»: «В порошке каждая частичка изолирована, за счет этого снижаются потери по вихревому току. И, соответственно, КПД двигателя увеличивается».



Плюс оригинальный блок управления. Хочешь — крути педали, хочешь — катись в режиме лентяя.



Виталий Пашкевич: «Есть ручка газа. Нажимаете ручку газа и едете. Если честно, максимально не пробовали. Страшно».



Раньше на предприятии делали оптику для спутников, сейчас отрабатывают непривычные технологии. Опытный образец получился неказистым и тяжелым, зато крепким. Создатели планируют снизить вес своего детища и поставить на конвейер целую линейку. Сельскую велоглубинку рассчитывают покорить специальной моделью. Здесь убеждены, что она станет хитом. Но есть варианты и для города. Пока цена — слабое звено, которое зависит от госдотаций. Если купить новый электровелосипед накладно, готовы продавать электроколесо с аккумулятором отдельно. Что-то вроде набора «сделай сам». Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Савина.