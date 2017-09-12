История одной цивилизации: британцы увидели привезенное из Эрмитажа золото скифов

В Лондон доставили золото скифов из коллекции Эрмитажа. Оценить богатство древнего народа можно в Британском музее. Посетители увидели оружие, ткани, предметы быта и все, что связано с цивилизацией скифов.

Скифы были кочевниками. Для мужчин это была жизнь в седле, для женщин и детей — жизнь в повозке. Скитались кони и люди с вещами от границ Китая до берега Черного моря. В Западной Европе, тем более в островной Британии, имущество скифов впервые, ведь 2,5 тысячи лет назад кочевники не забирались.



Джон Симпсон, куратор выставки: «Представьте себе мир, в котором нет домов, ничего стационарного. Все, включая мебель, должно разбираться, чтобы поместилось в повозку, и двигалось дальше в путь».



В Лондоне можно увидеть прототип туристических столиков со съемными ножками. Скифы хоть были и жадными, как писал Александр Блок, но любили красиво есть не с земли, а также красиво жить. Иллюстрация крайней жестокости — дыры в голове, с которыми заканчивало скитания по земле большинство мужчин. Это сочеталась с любовью к завитушкам и кропотливой резьбе — сосредоточенной, мирной, многочасовой. Пока скиф вырезал фигурку зверя, лишний час жил на свете его враг.



Джон Симпсон: «Изначально мы хотели открыть выставку к 100-летию русской революции, но решили копнуть поглубже и показать древнюю воинственную цивилизацию».



Самое известное украшение из коллекции Эрмитажа — бляха «Олень», которая, вероятно, крепилась к колчану со стрелами, на наконечниках которых был яд. Если в средние века костлявая и больная чумой смерть ходила в черном, по степям древней Сибири она скакала в золоте. Недлинная жизнь самих скифов была на вес золота. В могильники украшений закапывали десятки килограммов. Подробности — в репортаже корреспондента Лизы Герсон.