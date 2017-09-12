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  • 12.09, 12:37

    В США задержан сын Жан-Клода Ван Дамма с ножом и марихуаной

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    • mcso.org
    В США задержан сын <nobr>Жан-Клода</nobr> Ван Дамма с ножом и марихуаной

    В США задержан сын Жан-Клода Ван Дамма с ножом и марихуаной

    В США задержан сын <nobr>Жан-Клода</nobr> Ван Дамма с ножом и марихуаной
  • mcso.org

    • Имя знаменитого американского актера Жан-Клода Ван Дамма попало в криминальные сводки благодаря его младшему сыну. 21-летнего Николаса Ван Варенберга задержали за то, что он угрожал ножом своему соседу по квартире.

    Николаса схватили в городе Темп (штат Аризона) еще 10 сентября, но известно об этом стало только сейчас. Как предают Вести.Ru, в органы по телефону сообщили, что Ван Варенберг ведет себя шумно и колотит кулаком в дверь лифта. Прибывшие по указанному адресу стражи порядка обнаружили у лифта кровавые следы, которые привели правоохранителей к квартире сына знаменитого артиста. С ним и его соседом по жилплощади наряд поговорил и выяснил, что 21-летний Николас поранил руку.

    Через 20 минут после ухода полицейских сосед Ван Варенберга примчался на первый этаж здания и заявил, что отпрыск звезды угрожал ему ножом. Предполагается, что Ван Варенберг разозлился из-за того, что сосед отворил правоохранителям дверь. При обыске в квартире нашли нож и марихуану, а Николаса задержали за угрозы с применением оружия, незаконное удержание человека, а также хранение наркотиков и приспособлений для их употребления.

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