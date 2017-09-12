В США задержан сын Жан-Клода Ван Дамма с ножом и марихуаной

Имя знаменитого американского актера
Жан-Клода Ван Дамма попало в криминальные сводки благодаря его младшему сыну. 21-летнего Николаса Ван Варенберга задержали за то, что он угрожал ножом своему соседу по квартире.
Николаса схватили в городе Темп (штат Аризона) еще 10 сентября, но известно об этом стало только сейчас. Как предают Вести.Ru, в органы по телефону сообщили, что Ван Варенберг ведет себя шумно и колотит кулаком в дверь лифта. Прибывшие по указанному адресу стражи порядка обнаружили у лифта кровавые следы, которые привели правоохранителей к квартире сына знаменитого артиста. С ним и его соседом по жилплощади наряд поговорил и выяснил, что 21-летний Николас поранил руку.
Через 20 минут после ухода полицейских сосед Ван Варенберга примчался на первый этаж здания и заявил, что отпрыск звезды угрожал ему ножом. Предполагается, что Ван Варенберг разозлился из-за того, что сосед отворил правоохранителям дверь. При обыске в квартире нашли нож и марихуану, а Николаса задержали за угрозы с применением оружия, незаконное удержание человека, а также хранение наркотиков и приспособлений для их употребления.
Через 20 минут после ухода полицейских сосед Ван Варенберга примчался на первый этаж здания и заявил, что отпрыск звезды угрожал ему ножом. Предполагается, что Ван Варенберг разозлился из-за того, что сосед отворил правоохранителям дверь. При обыске в квартире нашли нож и марихуану, а Николаса задержали за угрозы с применением оружия, незаконное удержание человека, а также хранение наркотиков и приспособлений для их употребления.
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