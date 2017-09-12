Вступившего в ИГИЛ россиянина приговорили к повешению в Ираке

Центральный уголовный суд Багдада приговорил гражданина РФ к смертной казни через повешение.
Россиянина признали виновным в терроризме. Он присоединился к бригаде «Аз-Заркауи» — формированию запрещенной группировки «Исламское государство». Гражданин РФ сознался в участии в нескольких терактах против иракских сил безопасности с 2015 года.
Задержан россиянин был во время операции по освобождению Мосула, после того как израсходовал все свои боеприпасы.
Как отмечает РИА Новости, пока речь идет о решении суда первой инстанции. Приговор может быть обжалован.
Между тем в посольстве РФ в Ираке отметили, что пока не получали информации о приговоре россиянину.
Задержан россиянин был во время операции по освобождению Мосула, после того как израсходовал все свои боеприпасы.
Как отмечает РИА Новости, пока речь идет о решении суда первой инстанции. Приговор может быть обжалован.
Между тем в посольстве РФ в Ираке отметили, что пока не получали информации о приговоре россиянину.
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