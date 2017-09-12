СМИ: в Китае создали космический двигатель, нарушающий законы физики

Китайские ученые объявили о создании рабочего образца ракетного двигателя EmDrive, действие которого нарушает привычные законы физики.
Видео телеканала CCTV-2, на котором китайские инженеры рассказывают о создании двигателя, опубликовано на сайте Daily Mail. По словам китайских ученых, несмотря на то что их двигатель — магнитный, его тяга ничем не уступает реактивной. Они утверждают, что с помощью такого двигателя до края Солнечной системы можно будет добраться за несколько месяцев.
Добавим, что о создании двигателя EmDrive еще в 2015 году заявлял британский инженер Роджер Шойер. Технические подробности изобретения Шойера не разглашались, сообщалось только, что новый двигатель не нуждается в горючем, а тягу создает с помощью микроволн, которые отражаются от внутренних стенок герметичного контейнера. Этот принцип является новым и нарушает законы все законы физики.
Позднее в NASA провели проверку работоспособности двигателя и сообщили, что EmDrive действительно не потребляет топлива и не генерирует направленного потока излучения. Ученые возлагают на него большие надежды в вопросе освоения Солнечной системы.
Добавим, что о создании двигателя EmDrive еще в 2015 году заявлял британский инженер Роджер Шойер. Технические подробности изобретения Шойера не разглашались, сообщалось только, что новый двигатель не нуждается в горючем, а тягу создает с помощью микроволн, которые отражаются от внутренних стенок герметичного контейнера. Этот принцип является новым и нарушает законы все законы физики.
Позднее в NASA провели проверку работоспособности двигателя и сообщили, что EmDrive действительно не потребляет топлива и не генерирует направленного потока излучения. Ученые возлагают на него большие надежды в вопросе освоения Солнечной системы.
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