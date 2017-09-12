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  • 12.09, 12:37

    В центре Москвы ранили ножом фельдшера скорой

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    В центре Москвы ранили ножом фельдшера скорой

    В центре Москвы ранили ножом фельдшера скорой

    На Ленинском проспекте в Москве злоумышленник напал с ножом на фельдшера скорой помощи.

    По предварительным данным, нападение произошло сегодня утром вблизи городской больницы на Ленинском проспекте. Там неизвестный мужчина подбежал к фельдшеру скорой помощи, ударил его ножом и скрылся с места происшествия.

    Медика срочно госпитализировали. По словам врачей, ранение оказалось не опасным, сейчас жизни фельдшера ничего не угрожает.

    Как рассказала представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, по факту нападения проводится доследственная проверка. Следователи опрашивают очевидцев и устанавливают личность нападавшего.

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