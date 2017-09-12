В центре Москвы злоумышленники устроили стрельбу в подземном переходе

Правоохранители ищут злоумышленника, который устроил стрельбу в подземном переходе на Комсомольской площади в Москве.
Как сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД, вечером 11 сентября в подуличном переходе на Комсомольской площади был найден мужчина с огнестрельным ранением головы. Раненый оказался приезжим из Вологды. Сейчас он находится в больнице.
Сотрудники уголовного розыска выясняют обстоятельства случившегося.
Сотрудники уголовного розыска выясняют обстоятельства случившегося.
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