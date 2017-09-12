Брат самого жестокого киллера России приговорен к 23 годам тюрьмы

Забайкальский краевой суд приговорил во вторник к 23 годам лишения свободы участника местной банды Виктора Дрюнина, обвиняемого в девяти убийствах, двух похищениях, грабеже, угонах и разбоях.
Первые пять лет Виктор Дрюнин проведет в тюрьме, оставшиеся годы — в колонии строгого режима. Кроме того преступник должен будет выплатить потерпевшим 300 тысяч штрафа и 1,7 млн рублей компенсации за моральный вред.
Пока шло судебное разбирательство, Дрюнин написал всем потерпевшим письма, в которых попросил прощения за содеянное, рассказала ТАСС пресс-секретарь Забайкальского суда Виктория Михайлюк.
Виктор Дрюнин, как и его двоюродный брат Андрей Дрюнин, входил в состав преступной группы и совершил ряд умышленных тяжких и особо тяжких преступлений. На его счету — девять убийств, два похищения, грабеж, разбои и угоны, которые он совершил в 2002–2009 гг.
Ранее суд отправил за решетку на 23 года двоюродного брата Дрюнина, доказав, что преступник был штатным киллером группировки «осиновские». На момент задержания Андрей Дрюнин возглавлял топ-лист самых разыскиваемых в России преступников и согласился заключить сделку со следствием.
Пока шло судебное разбирательство, Дрюнин написал всем потерпевшим письма, в которых попросил прощения за содеянное, рассказала ТАСС пресс-секретарь Забайкальского суда Виктория Михайлюк.
Виктор Дрюнин, как и его двоюродный брат Андрей Дрюнин, входил в состав преступной группы и совершил ряд умышленных тяжких и особо тяжких преступлений. На его счету — девять убийств, два похищения, грабеж, разбои и угоны, которые он совершил в 2002–2009 гг.
Ранее суд отправил за решетку на 23 года двоюродного брата Дрюнина, доказав, что преступник был штатным киллером группировки «осиновские». На момент задержания Андрей Дрюнин возглавлял топ-лист самых разыскиваемых в России преступников и согласился заключить сделку со следствием.
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