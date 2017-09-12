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  • 12.09, 11:05

    Брат самого жестокого киллера России приговорен к 23 годам тюрьмы

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    • vk.com
    Брат самого жестокого киллера России приговорен к 23 годам тюрьмы

    Брат самого жестокого киллера России приговорен к 23 годам тюрьмы

    Брат самого жестокого киллера России приговорен к 23 годам тюрьмы
  • vk.com

    • Забайкальский краевой суд приговорил во вторник к 23 годам лишения свободы участника местной банды Виктора Дрюнина, обвиняемого в девяти убийствах, двух похищениях, грабеже, угонах и разбоях.

    Первые пять лет Виктор Дрюнин проведет в тюрьме, оставшиеся годы — в колонии строгого режима. Кроме того преступник должен будет выплатить потерпевшим 300 тысяч штрафа и 1,7 млн рублей компенсации за моральный вред.

    Пока шло судебное разбирательство, Дрюнин написал всем потерпевшим письма, в которых попросил прощения за содеянное, рассказала ТАСС пресс-секретарь Забайкальского суда Виктория Михайлюк.

    Виктор Дрюнин, как и его двоюродный брат Андрей Дрюнин, входил в состав преступной группы и совершил ряд умышленных тяжких и особо тяжких преступлений. На его счету — девять убийств, два похищения, грабеж, разбои и угоны, которые он совершил в 2002–2009 гг.

    смотретьВ Чите вынесли приговор одному из самых опасных киллеров
    В Чите вынесли приговор одному из самых опасных киллеров
    Ранее суд отправил за решетку на 23 года двоюродного брата Дрюнина, доказав, что преступник был штатным киллером группировки «осиновские». На момент задержания Андрей Дрюнин возглавлял топ-лист самых разыскиваемых в России преступников и согласился заключить сделку со следствием.

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