Рептилоиды и гуманоиды в самарском поселке устроили забег по бездорожью

В Самарской области высадился десант пришельцев, стражей галактики и людей в черном. Все они приехали, вернее, прилетели в поселок Хрящёвка, чтобы погрязнуть в приключениях. Там стартовал экстремальный марафон по бездорожью. Для большего эффекта участники бегут в костюмах.

Главное правило: чем хуже, тем лучше. Подготовка к такому забегу — это не предстартовые тренировки, а несколько часов мейкапа. Организаторы костюмированного грязевого марафона выбрали темой космос. Каждый участник понял это по-своему.



Участник соревнования: «Мы приехали не с мирной миссией. Мы захватываем Землю и землян в рабство берем».



Участник соревнований: «Последними мы прибежим. Мы главное спасем галактику и все».



Спасать галактику приехал первый и единственный марафонец-енот. Он — идейный вдохновитель команды.



Алина Полякова, участница соревнований: «Это же реактивный енот. Если что, он полетит».



И дети здесь тоже просто космос. Для маленьких бегунов организована отдельная трасса. У взрослой межгалактической компании популярна дистанция в 5 километров. Те, кому сверхспособности позволяют больше, бегут 10 и 21 километр, точнее, пробираются через грязь с препятствиями и ныряют в ледяную воду.



Сложнее остальных пришлось команде космического корабля «Буран», но промокшая поролоновая ракета до финиша все-таки долетела. Как передает корреспондент Александра Тонких, кого тут только нет — рептилоиды, гуманоиды, стражи галактики, которые после приземления и финиша все выглядят примерно одинаково грязными.