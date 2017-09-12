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  • 12.09, 11:04
    Рептилоиды и гуманоиды в самарском поселке устроили забег по бездорожью. марафоны, Самарская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРептилоиды и гуманоиды в самарском поселке устроили забег по бездорожью

    Рептилоиды и гуманоиды в самарском поселке устроили забег по бездорожью

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    Рептилоиды и гуманоиды в самарском поселке устроили забег по бездорожью

    Рептилоиды и гуманоиды в самарском поселке устроили забег по бездорожью

    Рептилоиды и гуманоиды в самарском поселке устроили забег по бездорожью

      В Самарской области высадился десант пришельцев, стражей галактики и людей в черном. Все они приехали, вернее, прилетели в поселок Хрящёвка, чтобы погрязнуть в приключениях. Там стартовал экстремальный марафон по бездорожью. Для большего эффекта участники бегут в костюмах.

      Главное правило: чем хуже, тем лучше. Подготовка к такому забегу — это не предстартовые тренировки, а несколько часов мейкапа. Организаторы костюмированного грязевого марафона выбрали темой космос. Каждый участник понял это по-своему.

      Участник соревнования: «Мы приехали не с мирной миссией. Мы захватываем Землю и землян в рабство берем».

      Участник соревнований: «Последними мы прибежим. Мы главное спасем галактику и все».

      Спасать галактику приехал первый и единственный марафонец-енот. Он — идейный вдохновитель команды.

      Алина Полякова, участница соревнований: «Это же реактивный енот. Если что, он полетит».

      И дети здесь тоже просто космос. Для маленьких бегунов организована отдельная трасса. У взрослой межгалактической компании популярна дистанция в 5 километров. Те, кому сверхспособности позволяют больше, бегут 10 и 21 километр, точнее, пробираются через грязь с препятствиями и ныряют в ледяную воду.

      Сложнее остальных пришлось команде космического корабля «Буран», но промокшая поролоновая ракета до финиша все-таки долетела. Как передает корреспондент Александра Тонких, кого тут только нет — рептилоиды, гуманоиды, стражи галактики, которые после приземления и финиша все выглядят примерно одинаково грязными.

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