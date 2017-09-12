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  • 12.09, 09:34
    На учениях в Приморье морпехи уничтожили условного противника. Дальний Восток, армия и флот РФ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа учениях в Приморье морпехи уничтожили условного противника

    На учениях в Приморье морпехи уничтожили условного противника

    1 комментарий
    На учениях в Приморье морпехи уничтожили условного противника

    На учениях в Приморье морпехи уничтожили условного противника

    На учениях в Приморье морпехи уничтожили условного противника

      В Приморье высадились морские пехотинцы Тихоокеанского флота. На полигон их доставили самолеты Ан-26 и большой десантный корабль «Николай Вилков».

      В масштабных маневрах были задействованы около тысячи бойцов. Согласно легенде, диверсионно-разведывательные группы условного противника захватили район учений и открыли стрельбу.

      Морские пехотинцы преодолели минно-взрывные заграждения, а затем блокировали и уничтожили условного врага. Свои действия военные отработали в условиях, приближенных к боевым.

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