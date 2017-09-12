На учениях в Приморье морпехи уничтожили условного противника

В Приморье высадились морские пехотинцы Тихоокеанского флота. На полигон их доставили самолеты Ан-26 и большой десантный корабль «Николай Вилков».

В масштабных маневрах были задействованы около тысячи бойцов. Согласно легенде, диверсионно-разведывательные группы условного противника захватили район учений и открыли стрельбу.



Морские пехотинцы преодолели минно-взрывные заграждения, а затем блокировали и уничтожили условного врага. Свои действия военные отработали в условиях, приближенных к боевым.