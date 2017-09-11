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  • 12.09, 00:28
    Жертвами наводнения в Ливорно стали не менее 7 человек. Италия, наводнения, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖертвами наводнения в Ливорно стали не менее 7 человек

    Жертвами наводнения в Ливорно стали не менее 7 человек

    1 комментарий
    • @emergenzavvf , @nogarin/ twitter.com
    Жертвами наводнения в Ливорно стали не менее 7 человек

    Жертвами наводнения в Ливорно стали не менее 7 человек

    Жертвами наводнения в Ливорно стали не менее 7 человек
    • @emergenzavvf , @nogarin/ twitter.com

      • В Италии продолжается поисково-спасательная операция. Один человек остается в списке пропавших без вести в результате наводнения.

      Как пишет Corriere della Sera, не менее семи человек стали жертвами наводнения в итальянском Ливорно.
      В городе объявлен день траура по жертвам стихийного бедствия.

      Седьмой жертвой наводнения стала 34-летняя женщина, которая вместе со своим мужем была унесена потоком воды и грязи из своего дома в ночь с субботы на воскресенье. Мужчине удалось выжить.

      Наводнение было вызвано сильными ливнями. Повреждены линии электропередачи, размыты дороги, нарушена работа общественного транспорта.

      Местные власти распространили предупреждение о новых ливнях, которые могут вызвать наводнения в Венеции, а также областях Лигурии, Умбрии и Лацио.

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