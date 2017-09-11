Жертвами наводнения в Ливорно стали не менее 7 человек

В Италии продолжается
поисково-спасательная операция. Один человек остается в списке пропавших без вести в результате наводнения.
Как пишет Corriere della Sera, не менее семи человек стали жертвами наводнения в итальянском Ливорно.
В городе объявлен день траура по жертвам стихийного бедствия.
Седьмой жертвой наводнения стала 34-летняя женщина, которая вместе со своим мужем была унесена потоком воды и грязи из своего дома в ночь с субботы на воскресенье. Мужчине удалось выжить.
Наводнение было вызвано сильными ливнями. Повреждены линии электропередачи, размыты дороги, нарушена работа общественного транспорта.
Местные власти распространили предупреждение о новых ливнях, которые могут вызвать наводнения в Венеции, а также областях Лигурии, Умбрии и Лацио.
В городе объявлен день траура по жертвам стихийного бедствия.
Седьмой жертвой наводнения стала 34-летняя женщина, которая вместе со своим мужем была унесена потоком воды и грязи из своего дома в ночь с субботы на воскресенье. Мужчине удалось выжить.
Наводнение было вызвано сильными ливнями. Повреждены линии электропередачи, размыты дороги, нарушена работа общественного транспорта.
Местные власти распространили предупреждение о новых ливнях, которые могут вызвать наводнения в Венеции, а также областях Лигурии, Умбрии и Лацио.
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