Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 11.09, 22:56

    «В этот день изменился весь мир»: Трамп почтил память жертв 11 сентября

    2 комментария
    «В этот день изменился весь мир»: Трамп почтил память жертв 11 сентября

    «В этот день изменился весь мир»: Трамп почтил память жертв 11 сентября

    «В этот день изменился весь мир»: Трамп почтил память жертв 11 сентября
  • Фото: Associated Press © 2017, Evan Vucci

    • Дональд Трамп посетил мемориал памяти жертв теракта 11 сентября 2001 года в Пентагоне.

    Выступая перед собравшимися, американский президент заявил, что в день теракта «изменился весь мир».

    Дональд Трамп, президент США: «В этот день изменился не только мир, но и все мы. Наши глаза видели глубины зла, с которым мы столкнулись, но в тот час тьмы мы объединились с новыми намерениями. Наши различия никогда не были столь малы».

    Также Трамп заявил, что Америку «нельзя покорить и сломить», а враги США «не смогут укрыться ни в одной точке земного шара».

    Кроме того, обращаясь к близким жертв теракта, глава Белого дома подчеркнул, что «вся страна скорбит вместе» с ними, передает Fox News.

    Ранее сегодня Дональд Трамп вместе с женой Меланьей почтил память жертв терактов 11 сентября минутой молчания. Она была объявлена в 08:46 по местному времени (15:46 по Москве) — в это время 11 сентября 2001 года первый самолет врезался в башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

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