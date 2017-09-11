«В этот день изменился весь мир»: Трамп почтил память жертв 11 сентября

Дональд Трамп посетил мемориал памяти жертв теракта 11 сентября 2001 года в Пентагоне.
Выступая перед собравшимися, американский президент заявил, что в день теракта «изменился весь мир».
Дональд Трамп, президент США: «В этот день изменился не только мир, но и все мы. Наши глаза видели глубины зла, с которым мы столкнулись, но в тот час тьмы мы объединились с новыми намерениями. Наши различия никогда не были столь малы».
Также Трамп заявил, что Америку «нельзя покорить и сломить», а враги США «не смогут укрыться ни в одной точке земного шара».
Кроме того, обращаясь к близким жертв теракта, глава Белого дома подчеркнул, что «вся страна скорбит вместе» с ними, передает Fox News.
Ранее сегодня Дональд Трамп вместе с женой Меланьей почтил память жертв терактов 11 сентября минутой молчания. Она была объявлена в 08:46 по местному времени (15:46 по Москве) — в это время 11 сентября 2001 года первый самолет врезался в башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.
Дональд Трамп, президент США: «В этот день изменился не только мир, но и все мы. Наши глаза видели глубины зла, с которым мы столкнулись, но в тот час тьмы мы объединились с новыми намерениями. Наши различия никогда не были столь малы».
Также Трамп заявил, что Америку «нельзя покорить и сломить», а враги США «не смогут укрыться ни в одной точке земного шара».
Кроме того, обращаясь к близким жертв теракта, глава Белого дома подчеркнул, что «вся страна скорбит вместе» с ними, передает Fox News.
Ранее сегодня Дональд Трамп вместе с женой Меланьей почтил память жертв терактов 11 сентября минутой молчания. Она была объявлена в 08:46 по местному времени (15:46 по Москве) — в это время 11 сентября 2001 года первый самолет врезался в башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.
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