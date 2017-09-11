Депутаты петербургского ЗакСа сразятся на рэп-баттле

Модную форму музыкальной дискуссии подхватили народные избранники в Мариинском дворце.
Петербургских депутатов, взволнованных популярностью Oxxxymiron и Гнойного, захватила волна рэп-баттлов. Сегодня единоросс Андрей Анохин вызвал на поединок коллегу из «Партии роста» Максима Резника.
В официальном приглашении Анохин вручил своему оппоненту боксерскую перчатку и предложил столкнуться в дебатах в доступной для молодежи форме.
Со словами «До встречи на баттле» Резник вызов принял. Условия и место проведения первого депутатского рэп-поединка соперники планируют обсудить позже. А вот заявленные темы уже известны. Среди них выход фильма «Матильда» и передача Исаакиевского собора Русской православной церкви.
В официальном приглашении Анохин вручил своему оппоненту боксерскую перчатку и предложил столкнуться в дебатах в доступной для молодежи форме.
Со словами «До встречи на баттле» Резник вызов принял. Условия и место проведения первого депутатского рэп-поединка соперники планируют обсудить позже. А вот заявленные темы уже известны. Среди них выход фильма «Матильда» и передача Исаакиевского собора Русской православной церкви.
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