Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 11.09, 21:26
    Депутаты петербургского ЗакСа сразятся на рэп-баттле. Законодательное собрание Петербурга, Санкт-Петербург, депутаты, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДепутаты петербургского ЗакСа сразятся на рэп-баттле

    Депутаты петербургского ЗакСа сразятся на рэп-баттле

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    Депутаты петербургского ЗакСа сразятся на <nobr>рэп-баттле</nobr>

    Депутаты петербургского ЗакСа сразятся на рэп-баттле

    Депутаты петербургского ЗакСа сразятся на <nobr>рэп-баттле</nobr>

      Модную форму музыкальной дискуссии подхватили народные избранники в Мариинском дворце.

      Петербургских депутатов, взволнованных популярностью Oxxxymiron и Гнойного, захватила волна рэп-баттлов. Сегодня единоросс Андрей Анохин вызвал на поединок коллегу из «Партии роста» Максима Резника.

      В официальном приглашении Анохин вручил своему оппоненту боксерскую перчатку и предложил столкнуться в дебатах в доступной для молодежи форме.

      Со словами «До встречи на баттле» Резник вызов принял. Условия и место проведения первого депутатского рэп-поединка соперники планируют обсудить позже. А вот заявленные темы уже известны. Среди них выход фильма «Матильда» и передача Исаакиевского собора Русской православной церкви.

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