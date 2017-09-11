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  • 11.09, 21:26

    Две москвички написали восемь жалоб в ФАС на фильм «Матильда»

    1 комментарий

    Две москвички написали восемь жалоб в ФАС на фильм «Матильда»

    Две москвички написали восемь жалоб в ФАС на фильм «Матильда»

    Две жительницы Москвы подали сразу несколько жалоб на рекламную кампанию фильма Алексея Учителя «Матильда». Съемочную группу обвинили в нарушении закона «О рекламе», а также поставили под сомнение анонс «основано на реальных событиях».

    Все жалобы на фильм Алексея Учителя «Матильда» в ФАС сходны по стилистике написания и перечисляемым в них фактам предполагаемых нарушений, отметили в антимонопольной службе.

    Как утверждают заявительницы, афиши и трейлеры к «Матильде» нарушают законы «О рекламе» и «О защите конкуренции».

    ФАС РФ: «В своих заявлениях москвички указывают на то, что в одном из трейлеров фильм называется „главным историческим блокбастером года“, что, по их мнению, нарушает закон о защите конкуренции».

    В заявлении говорится, что «рекламодатель, используя слово „главный“, применяет прием сравнения с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром путем использования слов „лучший“, „первый“, „номер один“, „самый“, „только“, „единственный“».

    Также женщины возмущены утверждением, что фильм основан на реальных событиях. В ведомстве рассказали «Интерфаксу», что составительницы жалоб «буквально покадрово разбирают аудио-визуальное произведение на предмет его соответствия историческим фактам и делают вывод, что ролик является вымыслом, а, значит, он не может быть основан на реальных событиях, следовательно, потребитель вводится в заблуждение и нарушается закон о рекламе». У заявительниц есть претензии и к заявлению авторов фильма, что в фильме «Матильда» «раскрывается тайна дома Романовых».

    В ФАС заявили, что из-за большого общественного резонанса вокруг кинокартины принято решение рассмотреть жалобы на Общественном совете по рекламе. Заседание состоится на этой неделе, сообщает «Интерфакс».

    смотретьПервые зрители скандальной «Матильды» поделились впечатлениями
    Первые зрители скандальной «Матильды» поделились впечатлениями
    Напомним, что сегодня в Москве отменили первый показ «Матильды» по техническим причинам. Премьеру смогли посмотреть только жители Владивостока, которые рассказали НТВ о своих впечатлениях.

    Ранее в Москве неизвестные люди сожгли два автомобиля перед офисом адвоката Алексея Учителя, а также разбросали листовки с угрозами дальнейших поджогов. Возбуждено уголовное дело.

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