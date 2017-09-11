Две москвички написали восемь жалоб в ФАС на фильм «Матильда»

Две жительницы Москвы подали сразу несколько жалоб на рекламную кампанию фильма Алексея Учителя «Матильда». Съемочную группу обвинили в нарушении закона «О рекламе», а также поставили под сомнение анонс «основано на реальных событиях».
Все жалобы на фильм Алексея Учителя «Матильда» в ФАС сходны по стилистике написания и перечисляемым в них фактам предполагаемых нарушений, отметили в антимонопольной службе.
Как утверждают заявительницы, афиши и трейлеры к «Матильде» нарушают законы «О рекламе» и «О защите конкуренции».
ФАС РФ: «В своих заявлениях москвички указывают на то, что в одном из трейлеров фильм называется „главным историческим блокбастером года“, что, по их мнению, нарушает закон о защите конкуренции».
В заявлении говорится, что «рекламодатель, используя слово „главный“, применяет прием сравнения с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром путем использования слов „лучший“, „первый“, „номер один“, „самый“, „только“, „единственный“».
Также женщины возмущены утверждением, что фильм основан на реальных событиях. В ведомстве рассказали «Интерфаксу», что составительницы жалоб «буквально покадрово разбирают аудио-визуальное произведение на предмет его соответствия историческим фактам и делают вывод, что ролик является вымыслом, а, значит, он не может быть основан на реальных событиях, следовательно, потребитель вводится в заблуждение и нарушается закон о рекламе». У заявительниц есть претензии и к заявлению авторов фильма, что в фильме «Матильда» «раскрывается тайна дома Романовых».
В ФАС заявили, что из-за большого общественного резонанса вокруг кинокартины принято решение рассмотреть жалобы на Общественном совете по рекламе. Заседание состоится на этой неделе, сообщает «Интерфакс».
Напомним, что сегодня в Москве отменили первый показ «Матильды» по техническим причинам. Премьеру смогли посмотреть только жители Владивостока, которые рассказали НТВ о своих впечатлениях.
Ранее в Москве неизвестные люди сожгли два автомобиля перед офисом адвоката Алексея Учителя, а также разбросали листовки с угрозами дальнейших поджогов. Возбуждено уголовное дело.
Как утверждают заявительницы, афиши и трейлеры к «Матильде» нарушают законы «О рекламе» и «О защите конкуренции».
ФАС РФ: «В своих заявлениях москвички указывают на то, что в одном из трейлеров фильм называется „главным историческим блокбастером года“, что, по их мнению, нарушает закон о защите конкуренции».
В заявлении говорится, что «рекламодатель, используя слово „главный“, применяет прием сравнения с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром путем использования слов „лучший“, „первый“, „номер один“, „самый“, „только“, „единственный“».
Также женщины возмущены утверждением, что фильм основан на реальных событиях. В ведомстве рассказали «Интерфаксу», что составительницы жалоб «буквально покадрово разбирают аудио-визуальное произведение на предмет его соответствия историческим фактам и делают вывод, что ролик является вымыслом, а, значит, он не может быть основан на реальных событиях, следовательно, потребитель вводится в заблуждение и нарушается закон о рекламе». У заявительниц есть претензии и к заявлению авторов фильма, что в фильме «Матильда» «раскрывается тайна дома Романовых».
В ФАС заявили, что из-за большого общественного резонанса вокруг кинокартины принято решение рассмотреть жалобы на Общественном совете по рекламе. Заседание состоится на этой неделе, сообщает «Интерфакс».
Напомним, что сегодня в Москве отменили первый показ «Матильды» по техническим причинам. Премьеру смогли посмотреть только жители Владивостока, которые рассказали НТВ о своих впечатлениях.
Ранее в Москве неизвестные люди сожгли два автомобиля перед офисом адвоката Алексея Учителя, а также разбросали листовки с угрозами дальнейших поджогов. Возбуждено уголовное дело.
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