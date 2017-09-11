Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 11.09, 21:26
    Чиновники Смольного пообещали компенсации не признанным пострадавшими в теракте. Санкт-Петербург, компенсации, метро, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧиновники Смольного пообещали компенсации не признанным пострадавшими в теракте

    Чиновники Смольного пообещали компенсации не признанным пострадавшими в теракте

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    Чиновники Смольного пообещали компенсации не признанным пострадавшими в теракте

    Чиновники Смольного пообещали компенсации не признанным пострадавшими в теракте

      В комитете по социальной политике Петербурга состоялась долгожданная встреча с теми горожанами, которым было отказано в выплатах в связи с выводами бюро судмедэкспертизы.

      Сегодня не признанные пострадавшими при теракте в петербургской подземке передали властям города петицию с требованием принять отдельный закон, который бы защищал права всех потерпевших независимо от степени причинения вреда здоровью. 15 пассажиров злополучного вагона встретились с чиновниками в комитете по социальной политике.

      Глава ведомства Александр Ржаненков на встрече рабочей группы еще раз подтвердил, что все 25 человек, не получившие компенсации из федерального и городского бюджетов, могут рассчитывать на внебюджетную материальную помощь из источников благотворительного фонда «Прерванный полет».

      Также он не исключил, что уже в ближайшее время городской парламент может приступить к работе над законопроектом, который исключит подобные конфликты.

      Больше всего вопросов потерпевшие сегодня адресовали сотрудникам бюро судебно-медицинской экспертизы, которые впервые участвовали в публичной встрече с пострадавшими. Однако ни судебные медики, ни представители комитета по здравоохранению не смогли дать участникам встречи исчерпывающие комментарии.

      Присутствовавшие на встрече снова интересовались, почему посттравматический синдром не считается причинением вреда здоровью и как экспертиза могла оценить состояние здоровья потерпевших, которые уже после нее снова попадали в больницы. Те, кто по объективным причинам не мог присутствовать сегодня на встрече, оставили письменные обращения к властям. Александр Ржаненков пообещал, что диалог с пострадавшими не окончен.

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