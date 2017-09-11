Передовой отряд российских саперов прибыл в Дейр-эз-Зор

Разминировать сирийский Дейр-эз-Зор , контроль над которым три года удерживали боевики, теперь помогут российские саперы. Передовой отряд уже прибыл на авиабазу Хмеймим.

В составе российского отряда саперов 40 человек. Всего же их будет свыше 170. Все они уже не первый раз в Сирии. За плечами — труднейшая работа в Пальмире и Алеппо.



Как и прежде в помощь военным — специальная техника, в том числе робот-сапер «Уран-6», а также минно-розыскные собаки, которые многократно доказали свою эффективность и спасли тысячи жизней. Уже в ближайшее время военнослужащие отправятся в освобожденные районы Дейр-эз-Зора. Сначала — оценка ситуации, потом самое сложное: террористы, уходя, минируют свои укрытия и оставляют сотни мин-ловушек. И каждую предстоит обезвредить.



Как и прежде, в первую очередь военные займутся дорогами и социальными объектами: это школы, больницы и системы электроснабжения.