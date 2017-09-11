Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 11.09, 21:26
    Передовой отряд российских саперов прибыл в Дейр-эз-Зор. армия и флот РФ, разминирование, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПередовой отряд российских саперов прибыл в Дейр-эз-Зор

    Передовой отряд российских саперов прибыл в Дейр-эз-Зор

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    Передовой отряд российских саперов прибыл в <nobr>Дейр-эз-Зор</nobr>

    Передовой отряд российских саперов прибыл в Дейр-эз-Зор

    Передовой отряд российских саперов прибыл в <nobr>Дейр-эз-Зор</nobr>

      Разминировать сирийский Дейр-эз-Зор, контроль над которым три года удерживали боевики, теперь помогут российские саперы. Передовой отряд уже прибыл на авиабазу Хмеймим.

      В составе российского отряда саперов 40 человек. Всего же их будет свыше 170. Все они уже не первый раз в Сирии. За плечами — труднейшая работа в Пальмире и Алеппо.

      Как и прежде в помощь военным — специальная техника, в том числе робот-сапер «Уран-6», а также минно-розыскные собаки, которые многократно доказали свою эффективность и спасли тысячи жизней. Уже в ближайшее время военнослужащие отправятся в освобожденные районы Дейр-эз-Зора. Сначала — оценка ситуации, потом самое сложное: террористы, уходя, минируют свои укрытия и оставляют сотни мин-ловушек. И каждую предстоит обезвредить.

      Как и прежде, в первую очередь военные займутся дорогами и социальными объектами: это школы, больницы и системы электроснабжения.

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