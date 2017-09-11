Центральный музей связи отмечает юбилей в Петербурге

В честь 145-летия музея связи имени Попова прошло торжественное гашение марок.

Сегодня 145-летний юбилей отмечает Центральный музей связи имени Попова. Поздравить коллег в Петербург приехали представители более 30 аналогичных частных и государственных, ведомственных и профильных музеев со всей страны.



Важным событием стала процедура гашения дюжины художественных маркированных открыток специальным юбилейным штемпелем. Ближайшие две недели любой посетитель музея при желании приобретет такой же набор и получит заветный оттиск.



Здесь же можно ознакомиться с новой праздничной экспозицией. Она включает награды, подарки, почтовые принадлежности, редкие книжные издания — всё то, чем отмечали работу сотрудников музея на протяжении многих десятилетий.



Интересно, что еще 30 лет назад никто не подозревал, как повлияет эпоха Интернета на формирование музейных фондов. Сегодня ежедневно фонд пополняется десятью экспонатами. Места для хранения уже не хватает.



Самым важным приобретением за последние два года руководство музея считает новых сотрудников. Коллектив заметно помолодел. Теперь каждый пятый специалист — недавний выпускник исторического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета.