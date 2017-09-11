В Ленобласти полицейские сняли с полок десятки бутылок нелегального алкоголя

Полицейский торговый рейд прошел в деревне Кудрово, где в современных высотках проживают несколько десятков тысяч человек.

Полицейские опустошили продуктовый магазин в Кудрове. После визита сотрудников петербургского главка больше всего пострадала витрина с алкоголем — с полок сняли десятки бутылок. Как выяснилось во время проверки, вино и крепкие напитки в торговом павильоне на Центральной улице продавали незаконно. У предпринимателей не было лицензии.



Кроме того, на акцизных марках обнаружили признаки подделки. В итоге алкоголь сомнительного качества упаковали в коробки и отправили на склад временного хранения, где будет проведена экспертиза. А в отношении владельца магазина возбуждено дело об административном правонарушении.