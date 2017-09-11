Звезда фильма «Вечный зов» лишилась пенсии из-за утерянной фильмографии

Актриса Елена Говорухина должна предоставить чиновникам доказательства, что она играла в кино, чтобы получать пенсию.
Актриса Елена Говорухина, известная зрителям по фильмам «Вечный зов», «Алеша», «Ты помнишь», вынуждена доказывать в суде, что именно она играла во всех этих фильмах. Документы, подтверждающие это, хранились в архиве Госфильмофонда, но сотрудники архива уничтожили их, объяснив, что бумаги были в плохом состоянии. Без этих документов Говорухина не может претендовать на пенсию.
О пенсии Елена Говорухина задумалась, когда пришлось возвращаться на родину из Италии. Там она много лет проработала переводчицей. Но в последнее время дела не клеились, и советская актриса и прилетела в Екатеринбург, где провела молодость.
Елена Говорухина, актриса: «Из Госфильмофонда мне в июле пришел удручающий ответ, что сведений обо мне вообще никаких нет, они отсутствуют. Были утеряны документы, касающиеся моих работ на Свердловской киностудии с 1979 по 1981 годы».
Этот период касается сразу нескольких знаменитых фильмов.
Для восстановления документов в суде теперь просят найти хотя бы двоих свидетелей. Выступить в защиту Елены могут ее коллеги по киноцеху. Кроме того, доказательством могут служить титры к фильмам.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.
О пенсии Елена Говорухина задумалась, когда пришлось возвращаться на родину из Италии. Там она много лет проработала переводчицей. Но в последнее время дела не клеились, и советская актриса и прилетела в Екатеринбург, где провела молодость.
Елена Говорухина, актриса: «Из Госфильмофонда мне в июле пришел удручающий ответ, что сведений обо мне вообще никаких нет, они отсутствуют. Были утеряны документы, касающиеся моих работ на Свердловской киностудии с 1979 по 1981 годы».
Этот период касается сразу нескольких знаменитых фильмов.
Для восстановления документов в суде теперь просят найти хотя бы двоих свидетелей. Выступить в защиту Елены могут ее коллеги по киноцеху. Кроме того, доказательством могут служить титры к фильмам.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.
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