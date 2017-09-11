Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 11.09, 19:54
    Звезда фильма «Вечный зов» лишилась пенсии из-за утерянной фильмографии. артисты, Екатеринбург, кино, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗвезда фильма «Вечный зов» лишилась пенсии из-за утерянной фильмографии

    Звезда фильма «Вечный зов» лишилась пенсии из-за утерянной фильмографии

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    Звезда фильма «Вечный зов» лишилась пенсии <nobr>из-за</nobr> утерянной фильмографии

    Звезда фильма «Вечный зов» лишилась пенсии из-за утерянной фильмографии

    Звезда фильма «Вечный зов» лишилась пенсии <nobr>из-за</nobr> утерянной фильмографии

      Актриса Елена Говорухина должна предоставить чиновникам доказательства, что она играла в кино, чтобы получать пенсию.

      Актриса Елена Говорухина, известная зрителям по фильмам «Вечный зов», «Алеша», «Ты помнишь», вынуждена доказывать в суде, что именно она играла во всех этих фильмах. Документы, подтверждающие это, хранились в архиве Госфильмофонда, но сотрудники архива уничтожили их, объяснив, что бумаги были в плохом состоянии. Без этих документов Говорухина не может претендовать на пенсию.

      О пенсии Елена Говорухина задумалась, когда пришлось возвращаться на родину из Италии. Там она много лет проработала переводчицей. Но в последнее время дела не клеились, и советская актриса и прилетела в Екатеринбург, где провела молодость.

      Елена Говорухина, актриса: «Из Госфильмофонда мне в июле пришел удручающий ответ, что сведений обо мне вообще никаких нет, они отсутствуют. Были утеряны документы, касающиеся моих работ на Свердловской киностудии с 1979 по 1981 годы».

      Этот период касается сразу нескольких знаменитых фильмов.

      Для восстановления документов в суде теперь просят найти хотя бы двоих свидетелей. Выступить в защиту Елены могут ее коллеги по киноцеху. Кроме того, доказательством могут служить титры к фильмам.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.

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