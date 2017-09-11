Телеведущий Андрей Караулов спел романс на сцене Михайловского театра

В распоряжении НТВ оказалось эксклюзивное видео необычного театрального эксперимента в Петербурге.

На открытии сезона в Михайловском театре в опере Россини «Севильский цирюльник» на сцену вышел исполнитель, которого зрители привыкли видеть ведущим телепрограммы «Момент истины». Андрей Караулов спел романс.



На этот отдельный номер в премьерном спектакле-шутке Эрика Вижье журналиста уговорил новый худрук оперной труппы Михайловского и давний приятель звезды телеэфира Паата Бурчуладзе. Сам же он исполнил партию Дона Базилио.



Этот театральный эксперимент стал продолжением своеобразной вокальной дружбы. Когда-то Караулов выиграл в судах четыре процесса о клевете. После чего на его юбилее народный артист Грузии спел арию «Клевета».



Теперь пришла очередь журналиста поддержать Бурчуладзе хорошей шуткой и пережить «Момент истины» уже на подмостках. Сам Караулов прокомментировал свой сценический выход фразой барона Мюнхгаузена: «Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица».