Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 11.09, 19:54
    Телеведущий Андрей Караулов спел романс на сцене Михайловского театра. Санкт-Петербург, театр, телевидение, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТелеведущий Андрей Караулов спел романс на сцене Михайловского театра

    Телеведущий Андрей Караулов спел романс на сцене Михайловского театра

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    Телеведущий Андрей Караулов спел романс на сцене Михайловского театра

    Телеведущий Андрей Караулов спел романс на сцене Михайловского театра

    Телеведущий Андрей Караулов спел романс на сцене Михайловского театра

      В распоряжении НТВ оказалось эксклюзивное видео необычного театрального эксперимента в Петербурге.

      На открытии сезона в Михайловском театре в опере Россини «Севильский цирюльник» на сцену вышел исполнитель, которого зрители привыкли видеть ведущим телепрограммы «Момент истины». Андрей Караулов спел романс.

      На этот отдельный номер в премьерном спектакле-шутке Эрика Вижье журналиста уговорил новый худрук оперной труппы Михайловского и давний приятель звезды телеэфира Паата Бурчуладзе. Сам же он исполнил партию Дона Базилио.

      Этот театральный эксперимент стал продолжением своеобразной вокальной дружбы. Когда-то Караулов выиграл в судах четыре процесса о клевете. После чего на его юбилее народный артист Грузии спел арию «Клевета».

      Теперь пришла очередь журналиста поддержать Бурчуладзе хорошей шуткой и пережить «Момент истины» уже на подмостках. Сам Караулов прокомментировал свой сценический выход фразой барона Мюнхгаузена: «Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица».

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