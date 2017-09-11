Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 11.09, 19:54
    Петербургские волонтеры добиваются права на самостоятельность для сирот-инвалидов. Санкт-Петербург, благотворительность, детские дома, законодательство, инвалиды, сироты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские волонтеры добиваются права на самостоятельность для сирот-инвалидов

    Петербургские волонтеры добиваются права на самостоятельность для сирот-инвалидов

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    Петербургские волонтеры добиваются права на самостоятельность для <nobr>сирот-инвалидов</nobr>

    Петербургские волонтеры добиваются права на самостоятельность для сирот-инвалидов

    Петербургские волонтеры добиваются права на самостоятельность для <nobr>сирот-инвалидов</nobr>

      В связи с изменениями в Гражданском кодексе благотворительная организация «Перспектива» призывает чиновников и соцработников дать возможность особым выпускникам интернатов и детских домов распоряжаться своей жизнью и быть хотя бы чуточку самостоятельными.

      Волонтеры петербургской благотворительной организации «Перспективы» добиваются для своих подопечных права на свободу выбора. Дело в том, что при переводе из специализированных детдомов во взрослые интернаты определяется статус молодых людей. Либо они сами принимают решения, либо это кто-то делает за них.

      18-летние Яша и Оксана сейчас наслаждаются свободой, пусть и относительной, учитывая их ограниченные возможности. С момента совершеннолетия воспитанники детского дома, а теперь уже жители интерната, больше не обязаны спрашивать разрешение на выход из учреждения. Они просто должны сообщить куда идут, с кем и когда вернутся. Этой свободой они наслаждаются, пока суд не вынесет решение об их дееспособности.

      У Оксаны Шестопаловой, когда она отправляется на прогулку, всегда есть планы и она понимает, как их осуществить. Ей, конечно, нужна помощь. И не только потому, что на коляске местами не проехать. Девушка нуждается в советах, как правильнее реализовать собственные замыслы. Навыков не хватает. Проведя всё детство и юность в доме-интернате, она училась в школе, но бытовые правила и социальные ценности там особо не привили.

      Екатерина Таранченко      , директор по правовым вопросам благотворительной организации «Перспективы»: «У них гораздо больший потенциал. Проблема в том, что сейчас они не могут полностью сами делать выбор. Ведь они не делали его 18 лет. Им всё давали готовое и возможности для развития в социальном плане немного. Они не так много выезжали, чтобы самим делать покупки или распоряжаться деньгами».

      Яша с гордостью демонстрирует собственную подпись на документе. Он тоже четко осознает, чего хочет. Только говорить ему сложно. Но если проявить внимательность и терпение, всё становится понятно.

      Педагоги «Перспективы» сегодня призывают учреждения и власти дать этим ребятам и таким, как они, шанс на пусть и не полную, но независимость. Это когда молодые люди могут распоряжаться свободным временем, занятостью, доходами. В случае если живут в интернате, то частью доходов. Такие возможности для них прописали в законодательстве в 2017 году, внеся коррективы в Гражданский кодекс. Но будет ли у выпускников право выбора, определяет суд.

      Оксана и Яша — выпускники павловского детского дома, комиссия которого принимает решение, с какой формулировкой обращаться в суд: лишить подопечных дееспособности или нет, или лишь ее ограничить. Волонтеры убедили руководство учреждения и органы опеки, что трое молодых людей из 40 достигших совершеннолетия имеют право на самостоятельность.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Катерины Правдиной.

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