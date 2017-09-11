Минтруд сообщил о повышении МРОТ до 9 489 рублей в 2018 году

Минтруд России заявил о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума после требования президента России уравнять оба этих показателя.
Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года составит 9 489 рублей, то есть 85% от прожиточного минимума, сообщили в Министерстве труда РФ.
Максим Топилин, глава Минтруда РФ: «Минтруд России подготовил законопроект о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения. В соответствии с поручением президента, законопроект предусматривает повышение МРОТ в два этапа: с 1 января 2018 года до 85% прожиточного минимума трудоспособного населения и с 1 января 2019 года — до 100%. С 1 января 2018 года МРОТ увеличится на 21,7% и составит 9 489 рублей».
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести в Госдуму предложения о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму с 1 января 2019 года, «а по возможности и раньше».
Сейчас МРОТ в России составляет 7800 рублей. Прожиточный минимум трудоспособных граждан — 10,5 тысяч.
Максим Топилин, глава Минтруда РФ: «Минтруд России подготовил законопроект о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения. В соответствии с поручением президента, законопроект предусматривает повышение МРОТ в два этапа: с 1 января 2018 года до 85% прожиточного минимума трудоспособного населения и с 1 января 2019 года — до 100%. С 1 января 2018 года МРОТ увеличится на 21,7% и составит 9 489 рублей».
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести в Госдуму предложения о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму с 1 января 2019 года, «а по возможности и раньше».
Сейчас МРОТ в России составляет 7800 рублей. Прожиточный минимум трудоспособных граждан — 10,5 тысяч.
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