Испания оштрафовала Facebook на 1,2 млн евро

Испанское агентство по защите данных оштрафовало Facebook на 1,2 млн евро за нарушение закона о защите информации.
Испанское агентство по защите данных обвинило социальную сеть Facebook в нарушении закона о защите данных в этой стране.
Претензии агентства к социальной сети связаны с тем, что Facebook не информирует должным образом пользователей о том, какие данные о них он собирает и как использует. В агентстве считают, что средний пользователь соцсети, не разбирающийся в технологиях, не знает, где сохраняются сведения о нем, а новые пользователи при регистрации даже не получают уведомления, что Facebook собирает данные.
Кроме того, соцсеть не получает от пользователей ясно выраженного согласия на обработку данных, в том числе защищенных, для последующего использования в рекламных целях, уверены испанские власти. За эти нарушения на Facebook был наложен штраф размером в 1,2 млн евро, передает РИА Новости.
Претензии агентства к социальной сети связаны с тем, что Facebook не информирует должным образом пользователей о том, какие данные о них он собирает и как использует. В агентстве считают, что средний пользователь соцсети, не разбирающийся в технологиях, не знает, где сохраняются сведения о нем, а новые пользователи при регистрации даже не получают уведомления, что Facebook собирает данные.
Кроме того, соцсеть не получает от пользователей ясно выраженного согласия на обработку данных, в том числе защищенных, для последующего использования в рекламных целях, уверены испанские власти. За эти нарушения на Facebook был наложен штраф размером в 1,2 млн евро, передает РИА Новости.
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