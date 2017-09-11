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  • 11.09, 18:25
    Полиция и муфтият отказываются комментировать митинг мусульман в центре Петербурга. Санкт-Петербург, ислам, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолиция и муфтият отказываются комментировать митинг мусульман в центре Петербурга

    Полиция и муфтият отказываются комментировать митинг мусульман в центре Петербурга

    комментировать

    Полиция и муфтият отказываются комментировать митинг мусульман в центре Петербурга

    Полиция и муфтият отказываются комментировать митинг мусульман в центре Петербурга

      Не согласованная с властями акция на Дворцовой площади привела к задержанию 139 человек. Участники митинга решили поддержать гонимых в Мьянме единоверцев.

      В Петербурге обсуждают прошедший 10 сентября несанкционированный митинг мусульман. В воскресенье на Дворцовой площади собрались порядка 200 человек. Правоверные хотели выразить протест против гонений на мусульман в Мьянме. Подобные акции прошли в Чечне, Дагестане и Москве.

      Из центра города в отделы полиции были доставлены 139 человек, но ни одного из них не привлекли за нарушение правил проведения митингов, отмечает «Фонтанка». Задержанных отпустили после проверки документов. Лишь некоторым из них вменяли мелкое хулиганство или нарушение правил пребывания в стране. Тем временем полиция и муфтият отказываются комментировать инцидент на Дворцовой площади.

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