Поселок Кузьмолово под Петербургом оскандалился запредельной явкой на досрочном голосовании

Корреспондент НТВ наблюдал за ходом Единого дня голосования в одном из самых скандальных поселков Ленинградской области. В Кузьмолове выбирали депутатов в местный совет.
В Единый день голосования за 15 депутатских мандатов в Кузьмолове соперничали почти 60 человек. И правила этой игры были очень странными. Уже в конце августа, когда начались досрочные выборы, поселок стал главным поставщиком политических новостей.
Сначала его массово посетили люди в камуфляжной форме. Как сообщили в администрации, — для поддержания порядка при досрочном голосовании. Затем в помещение, где хранились бюллетени, на полдня был заблокирован доступ независимым наблюдателям. Сначала вдруг пропало электричество, затем кто-то разлил по ступеням краску. При этом, по словам наблюдателей, там уже находились другие люди.
Татьяна Колесова, сотрудник общественной организации «Наблюдатели Петербурга»: «Досрочное голосование — это всегда достаточно напряженная процедура, когда каждый бюллетень вкладывается в отдельный конверт. В этих конвертах мы еще 6 сентября заметили следы вскрытия. Конверты при нас считались очень быстро. А вскрывались они с той стороны, где мы заметили следы».
В общей сложности в Кузьмолове досрочно проголосовали почти 10 процентов населения. У специалистов эта цифра вызвала не только недоумение, но и подозрение.
Сергей Кузин, член избирательной комиссии муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»: «То досрочное голосование, которое происходило в течение десяти дней, было очень шумным. Цифры лежали на столе у Эллы Памфиловой. Она говорила, что 8% при досрочном голосовании — это запредельно. Это косвенно подтверждает тот факт, что что-то происходит неправильно. Либо людей кто-то подкупает, либо используется административный ресурс».
В итоге ко дню выборов обстановка накалилась до такой степени, что для поддержания порядка на голосовании пришлось даже привлечь бойцов Росгвардии. Но неожиданно всё прошло без конфликтов, будто компенсируя предыдущие баталии.
Удивительно, но в этой избирательной компании практически отсутствовали агитационные депутатские плакаты. Зато 9 сентября наступил день тишины. И тогда практически в каждом почтовом ящике появился экстренный выпуск местной газеты «Человек и закон» с разоблачительными материалами в отношении некоторых кандидатов. Такая антиреклама оказалась весьма действенной, отмечает корреспондент НТВ Александр Щерба.
Почтальонов этих никто не видел, зато чтиво было занимательным. По странному совпадению все герои оказались депутатами-самовыдвиженцами. Каждый получил свою порцию «славы». Не обошлось и без традиционных методов: подвоза избирателей на участки. «Наблюдатели Петербурга» рассказали, что кандидаты в депутаты сами распределяли по участкам прибывших граждан.
В итоге на некоторых участках победители в депутатской гонке набрали такие высокие проценты, что им могут позавидовать даже отдельные региональные лидеры. Например, за действующего главу муниципального образования проголосовали 99,9 процентов, а исполняющий обязанности главы администрации Кузьмолова вообще получил 100 процентов голосов.
Из 15 мандатов 12 депутатов представляют «Единую Россию», два — независимые и еще один от КПРФ. Но с окончанием выборов точка всё равно не поставлена. Уже достоверно известно, что некоторые проигравшие кандидаты подают заявления на пересмотр итогов. Поэтому небольшой поселок Кузьмолово еще не раз окажется в ленте политических новостей.
Сначала его массово посетили люди в камуфляжной форме. Как сообщили в администрации, — для поддержания порядка при досрочном голосовании. Затем в помещение, где хранились бюллетени, на полдня был заблокирован доступ независимым наблюдателям. Сначала вдруг пропало электричество, затем кто-то разлил по ступеням краску. При этом, по словам наблюдателей, там уже находились другие люди.
Татьяна Колесова, сотрудник общественной организации «Наблюдатели Петербурга»: «Досрочное голосование — это всегда достаточно напряженная процедура, когда каждый бюллетень вкладывается в отдельный конверт. В этих конвертах мы еще 6 сентября заметили следы вскрытия. Конверты при нас считались очень быстро. А вскрывались они с той стороны, где мы заметили следы».
В общей сложности в Кузьмолове досрочно проголосовали почти 10 процентов населения. У специалистов эта цифра вызвала не только недоумение, но и подозрение.
Сергей Кузин, член избирательной комиссии муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»: «То досрочное голосование, которое происходило в течение десяти дней, было очень шумным. Цифры лежали на столе у Эллы Памфиловой. Она говорила, что 8% при досрочном голосовании — это запредельно. Это косвенно подтверждает тот факт, что что-то происходит неправильно. Либо людей кто-то подкупает, либо используется административный ресурс».
В итоге ко дню выборов обстановка накалилась до такой степени, что для поддержания порядка на голосовании пришлось даже привлечь бойцов Росгвардии. Но неожиданно всё прошло без конфликтов, будто компенсируя предыдущие баталии.
Удивительно, но в этой избирательной компании практически отсутствовали агитационные депутатские плакаты. Зато 9 сентября наступил день тишины. И тогда практически в каждом почтовом ящике появился экстренный выпуск местной газеты «Человек и закон» с разоблачительными материалами в отношении некоторых кандидатов. Такая антиреклама оказалась весьма действенной, отмечает корреспондент НТВ Александр Щерба.
Почтальонов этих никто не видел, зато чтиво было занимательным. По странному совпадению все герои оказались депутатами-самовыдвиженцами. Каждый получил свою порцию «славы». Не обошлось и без традиционных методов: подвоза избирателей на участки. «Наблюдатели Петербурга» рассказали, что кандидаты в депутаты сами распределяли по участкам прибывших граждан.
В итоге на некоторых участках победители в депутатской гонке набрали такие высокие проценты, что им могут позавидовать даже отдельные региональные лидеры. Например, за действующего главу муниципального образования проголосовали 99,9 процентов, а исполняющий обязанности главы администрации Кузьмолова вообще получил 100 процентов голосов.
Из 15 мандатов 12 депутатов представляют «Единую Россию», два — независимые и еще один от КПРФ. Но с окончанием выборов точка всё равно не поставлена. Уже достоверно известно, что некоторые проигравшие кандидаты подают заявления на пересмотр итогов. Поэтому небольшой поселок Кузьмолово еще не раз окажется в ленте политических новостей.
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