Папа римский предстал перед колумбийцами с подбитым глазом

Папа Франциск напугал колумбийских католиков рассеченной бровью и синяком под глазом.
Папа римский Франциск получил травму во время визита в Колумбию. Как сообщает католическое издание Crux, понтифик проезжал по улицам города Картахены и благословлял верующих. В какой-то момент папамобиль остановился, а потом резко тронулся с места, и понтифик ударился лицом о металлическую перегородку автомобиля.
Папа римский рассек бровь и заработал синяк. Кровью оказалась запачкана и одежда понтифика. Его охранники тут же вручили ему носовой платок и оказали медицинскую помощь.
Пресс-служба Святого престола сообщила, что инцидент не имел последствий и здоровье 80-летнего папы римского вне опасности. Понтифик продолжил свой рабочий день. На вопросы горожан он в шутку ответил, что ему «врезали», передает РИА Новости.
Папа римский рассек бровь и заработал синяк. Кровью оказалась запачкана и одежда понтифика. Его охранники тут же вручили ему носовой платок и оказали медицинскую помощь.
Пресс-служба Святого престола сообщила, что инцидент не имел последствий и здоровье 80-летнего папы римского вне опасности. Понтифик продолжил свой рабочий день. На вопросы горожан он в шутку ответил, что ему «врезали», передает РИА Новости.
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