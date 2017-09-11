Низкая явка и победа «Единой России»: Ленобласть подводит итоги Единого дня голосования

В
47-м регионе озвучили предварительные итоги выборов, прошедших 10 сентября. Жители Ленобласти дополнительно выбирали депутатов ЗакСа, Госдумы и местных советов.
Выборы в Ленинградской области состоялись, несмотря на низкую явку на всех трех уровнях. По данным руководителя областного избиркома Михаила Лебединского, отдать свой голос за депутатов Госдумы пришли всего 24 процента избирателей, а в Заксобрание региона — 20 процентов. Что, по словам чиновника, вдвое меньше, чем было в прошлом году.
Предварительно по двум одномандатным округам — Кингисеппскому и Кировскому — победили кандидаты от «Единой России». Их представители взяли большинство и замещенных муниципальных мандатов — 65 из 71.
КПРФ и «Справедливая Россия» получили по одному мандату, четыре достались самовыдвиженцам. Суммарная средняя явка в Ленобласти составила 24,62%.
Так, вице-губернатор Ленинградской области Сергей Яхнюк, отвечающий за работу агропромышленного комплекса региона, получил думский мандат, освобожденный в прошлом году Сергеем Нарышкиным. Единоросс Яхнюк набрал 61,58% голосов.
На довыборах в Законодательное собрание региона предварительно также победил кандидат от партии власти Вадим Малык. За него отдали голоса 73% избирателей.
Глава избиркома также отметил, что выборы 10 сентября в целом прошли спокойно. Но некоторые заявления о нарушениях комиссия проверяет. Например, данные о поквартирном обходе избирателей с агитационными материалами в деревне Малое Верево Гатчинского района.
Впрочем, можно точно утверждать, что не было ни одной жалобы на работу с новыми протоколами с зашифрованной в QR-коде информацией.
Михаил Лебединский отметил, что всего в Единый день голосования на протоколах не сработали три QR-кода, их не удалось отсканировать. Тем не менее переоснащение избирательной комиссии продолжится. Уже на следующей неделе его сотрудники займутся заменой бланков открепительных удостоверений на электронные носители.
Предварительно по двум одномандатным округам — Кингисеппскому и Кировскому — победили кандидаты от «Единой России». Их представители взяли большинство и замещенных муниципальных мандатов — 65 из 71.
КПРФ и «Справедливая Россия» получили по одному мандату, четыре достались самовыдвиженцам. Суммарная средняя явка в Ленобласти составила 24,62%.
Так, вице-губернатор Ленинградской области Сергей Яхнюк, отвечающий за работу агропромышленного комплекса региона, получил думский мандат, освобожденный в прошлом году Сергеем Нарышкиным. Единоросс Яхнюк набрал 61,58% голосов.
На довыборах в Законодательное собрание региона предварительно также победил кандидат от партии власти Вадим Малык. За него отдали голоса 73% избирателей.
Глава избиркома также отметил, что выборы 10 сентября в целом прошли спокойно. Но некоторые заявления о нарушениях комиссия проверяет. Например, данные о поквартирном обходе избирателей с агитационными материалами в деревне Малое Верево Гатчинского района.
Впрочем, можно точно утверждать, что не было ни одной жалобы на работу с новыми протоколами с зашифрованной в QR-коде информацией.
Михаил Лебединский отметил, что всего в Единый день голосования на протоколах не сработали три QR-кода, их не удалось отсканировать. Тем не менее переоснащение избирательной комиссии продолжится. Уже на следующей неделе его сотрудники займутся заменой бланков открепительных удостоверений на электронные носители.
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