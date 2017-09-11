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  • 11.09, 18:25
    Китай к 2040 году откажется от автомобилей на бензине. автомобили, автомобильная промышленность, Китай. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКитай к 2040 году откажется от автомобилей на бензине

    Китай к 2040 году откажется от автомобилей на бензине

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    Китай к 2040 году откажется от автомобилей на бензине

    Китай к 2040 году откажется от автомобилей на бензине

      Крупнейший авторынок планеты — Китай — планирует к 2040 году полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания. Об этом заявили в министерстве промышленности страны.

      Машины на бензине и дизеле запретят и производить и продавать. В Китае проблема загрязнения атмосферы стоит особенно остро: над крупными городами висит облако смога.

      В прошлом году в Китае выпустили 28 млн автомобилей, из них электромобилей — всего полмиллиона. Но их доля быстро растет. К 2025 году уже каждая пятая машина, произведенная в КНР, будет оснащена электродвигателем.

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