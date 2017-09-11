Овсянников стал первым избранным губернатором Севастополя

Дмитрий Овсянников набрал 71% голосов на первых выборах губернатора Севастополя.

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Севастополь

Новый глава Севастополя Дмитрий Овсянников — экономист и управленец по образованию. Строил карьеру в Предуралье, работал на предприятиях и в госорганизациях Удмуртии и Пермского края. В 2014 году перешел на службу в Министерство промышленности и торговли, а еще через год стал замглавы ведомства.



Его назначение на должность временного исполняющего обязанности губернатора летом прошлого года связывают с необходимостью максимально быстро интегрировать Севастополь в правовое и экономическое поле России. На первых с 1783 года выборах главы Севастополя Овсянников набрал 71% голосов.



Губернаторские выборы для города-героя — событие долгожданное, так как на Украине Севастополь был единственным регионом, где прямых выборов главы города не проводилось. Выборы стали завершающим шагом в интеграции региона в состав РФ. С ними севастопольцы связывают новый этап в развитии города — постепенного, ежедневного созидательного труда.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.