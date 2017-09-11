Чемпионка мира по бодибилдингу заживо сгорела в ДТП: видео

Трехкратная чемпионка мира по бодибилдингу Алехандра Рубио погибла в аварии по пути на турнир.
Трехкратная чемпионка мира по бодибилдингу Алехандра Рубио заживо сгорела в страшном ДТП. Вместе с коллегами-спортсменами она ехала в своей машине на турнир в аргентинский город Сантьяго-дель-Эстеро. На трассе ее автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате столкновения обе машины загорелись, и спортсмены не смогли выбраться из автомобиля. Огонь был такой силы, что к моменту приезда спасателей от машины остался лишь каркас.
Водитель грузовика получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Останки спортсменов отправлены на судмедэкспертизу. Вместе с Рубио в машине ехали Элиас Торрес, Гуадалупе Давид, Эмануэль Вильяльба и Даниэль Монтиверо, сообщают Dni.Ru.
Рубио была президентом Аргентинской ассоциации фитнеса и считалась фавориткой предстоящего турнира.
Водитель грузовика получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Останки спортсменов отправлены на судмедэкспертизу. Вместе с Рубио в машине ехали Элиас Торрес, Гуадалупе Давид, Эмануэль Вильяльба и Даниэль Монтиверо, сообщают Dni.Ru.
Рубио была президентом Аргентинской ассоциации фитнеса и считалась фавориткой предстоящего турнира.
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