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Ураган «Ирма» во Флориде. Прямая трансляция
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  • 11.09, 15:24

    Чемпионка мира по бодибилдингу заживо сгорела в ДТП: видео

    1 комментарий
    • Alejandra Rubio / facebook.com
    Чемпионка мира по бодибилдингу заживо сгорела в ДТП: видео

    Чемпионка мира по бодибилдингу заживо сгорела в ДТП: видео

    Чемпионка мира по бодибилдингу заживо сгорела в ДТП: видео
  • Alejandra Rubio / facebook.com

    • Трехкратная чемпионка мира по бодибилдингу Алехандра Рубио погибла в аварии по пути на турнир.

    Трехкратная чемпионка мира по бодибилдингу Алехандра Рубио заживо сгорела в страшном ДТП. Вместе с коллегами-спортсменами она ехала в своей машине на турнир в аргентинский город Сантьяго-дель-Эстеро. На трассе ее автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате столкновения обе машины загорелись, и спортсмены не смогли выбраться из автомобиля. Огонь был такой силы, что к моменту приезда спасателей от машины остался лишь каркас.

    Водитель грузовика получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Останки спортсменов отправлены на судмедэкспертизу. Вместе с Рубио в машине ехали Элиас Торрес, Гуадалупе Давид, Эмануэль Вильяльба и Даниэль Монтиверо, сообщают Dni.Ru.

    Рубио была президентом Аргентинской ассоциации фитнеса и считалась фавориткой предстоящего турнира.

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