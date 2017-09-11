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  • 11.09, 15:24

    В США скончался создатель комикса про Росомаху

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    • Len Wein / facebook.com
    В США скончался создатель комикса про Росомаху

    В США скончался создатель комикса про Росомаху

    В США скончался создатель комикса про Росомаху
  • Len Wein / facebook.com

    • Автор комиксов и один из создателей персонажа Росомаха из вселенной Marvel Лен Уэйн скончался в США в возрасте 69 лет.

    Об этом сообщает издание Deadline. Причина смерти писателя пока не раскрывается, однако, по некоторым сведениям, у него были проблемы со здоровьем, в последнее время он перенес несколько операций.

    Память Уэйна почтил актер Хью Джекман, сыгравший Росомаху в кино. В своем микроблоге в Twitter он рассказал о знакомстве с писателем и отметил, что Уэйн «создал величайшего персонажа комиксов».

    Хью Джекман: «Мне посчастливилось познакомиться с Леном Уэйном в 2008 году. Я сказал ему тогда, что он сердцем, головой и руками создал величайших персонажей комиксов».




    Лен Уэйн — один из авторов комиксов издательств DC Comics «Болотная тварь» и Marvel Comics «Росомаха». Также он работал над возрождением команды супергероев «Люди Икс» и участвовал в создании таких персонажей, как Ночной Змей, Гроза и Колосс. Был одним из редакторов минисерии DC Comics «Хранители» сценариста Алана Мура и художника Дэйва Гиббонса.

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