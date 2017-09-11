В США скончался создатель комикса про Росомаху

Автор комиксов и один из создателей персонажа Росомаха из вселенной Marvel Лен Уэйн скончался в США в возрасте 69 лет.
Об этом сообщает издание Deadline. Причина смерти писателя пока не раскрывается, однако, по некоторым сведениям, у него были проблемы со здоровьем, в последнее время он перенес несколько операций.
Память Уэйна почтил актер Хью Джекман, сыгравший Росомаху в кино. В своем микроблоге в Twitter он рассказал о знакомстве с писателем и отметил, что Уэйн «создал величайшего персонажа комиксов».
Хью Джекман: «Мне посчастливилось познакомиться с Леном Уэйном в 2008 году. Я сказал ему тогда, что он сердцем, головой и руками создал величайших персонажей комиксов».
Лен Уэйн — один из авторов комиксов издательств DC Comics «Болотная тварь» и Marvel Comics «Росомаха». Также он работал над возрождением команды супергероев «Люди Икс» и участвовал в создании таких персонажей, как Ночной Змей, Гроза и Колосс. Был одним из редакторов минисерии DC Comics «Хранители» сценариста Алана Мура и художника Дэйва Гиббонса.
Память Уэйна почтил актер Хью Джекман, сыгравший Росомаху в кино. В своем микроблоге в Twitter он рассказал о знакомстве с писателем и отметил, что Уэйн «создал величайшего персонажа комиксов».
Хью Джекман: «Мне посчастливилось познакомиться с Леном Уэйном в 2008 году. Я сказал ему тогда, что он сердцем, головой и руками создал величайших персонажей комиксов».
Blessed to have known Len Wein. I first met him in 2008. I told him — from his heart, mind & hands came the greatest character in comics. pic.twitter.com/cFqL1uy0JV— Hugh Jackman (@RealHughJackman) 11 сентября 2017 г.
Лен Уэйн — один из авторов комиксов издательств DC Comics «Болотная тварь» и Marvel Comics «Росомаха». Также он работал над возрождением команды супергероев «Люди Икс» и участвовал в создании таких персонажей, как Ночной Змей, Гроза и Колосс. Был одним из редакторов минисерии DC Comics «Хранители» сценариста Алана Мура и художника Дэйва Гиббонса.
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