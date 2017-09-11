В Москве задержали организатора скандальных секс-тренингов и его «рабынь»

Новыми подробностями обрастает скандальный инцидент, который произошел на набережной Тараса Шевченко в Москве. Речь об интимной сцене, где главными действующими лицами стали молодой человек и две девушки. Короткометражка порнографического характера попала в Сеть и привлекла внимание правоохранителей.

Вряд ли Алекс Лесли, скандально известный пикапер, интернет-пропагандист свободной любви и организатор секс-тренингов, думал, что очередная встреча сразу с тремя девушками в гостиничном номере пройдет не по сценарию. Оргию прервали полицейские, которые потребовали срочно собираться в участок. Вышли из комнаты сам Лесли, а также три его, как он называет, «рабыни» — Саша Травка, Настя Рыбка и Мария Миша. Девушки, как считают правоохранители, устроили противозаконный акт в центре столицы. Занимались сексом с первыми встречными прямо на улице — на набережной Тараса Шевченко.



Рыбка и Травка, по документам Анастасия Давыдова и Анастасия Вашукевич, утверждают, что выполняли приказ своего «хозяина». Так они называют Алекса Лесли или, как значится в протоколе, гражданина Белоруссии Александра Кириллова. Он якобы за происходившим, наблюдал по видеосвязи и отдавал распоряжения. Лесли объяснил, что он придерживается так называемых БДСМ-взглядов. Его ученицы нашли незнакомца у ночного клуба в 05:00 и предложили заняться сексом Мария Миша снимала на мобильный, Рыбка и Травка позировали.



Сами так называемые секс-рабыни не противились своей участи. Судя по их заявлениями, выполняли приказы своего «господина», находясь в трезвом уме и добром здравии.



В ближайшее время участников скандального видео могут арестовать в суде. С соответствующим ходатайством выступили полицейские. Руководителя сомнительных тренингов из участка отпустили. Пока его причастность к развратным действиям на набережной не доказана.



Другие ролики эротического характера, в которых Алекс Лесли принимал непосредственное участие, под уголовную статью не подпадают. Молодой человек не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. В родной Белоруссии ему предъявлены обвинения в домогательствах, жестоком обращении и избиениях. В России к нему также уже были вопросы по поводу все тех же секс-оргий.



Травке, Рыбке и Мише грозит крупный штраф или даже 15 суток административного ареста. Именно так оценили правоохранители затею фигурантов скандала на набережной. А за деятельностью Лесли стражи порядка теперь будут внимательно наблюдать.