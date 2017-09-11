Отрывок из фильма «Матильда» во Владивостоке встретили овацией

Режиссер Алексей Учитель приехал во Владивосток на предпремьерный показ нашумевшей ленты о Николае II.
Предпремьерный показ фильма Алексея Учителя «Матильда» состоится во Владивостоке при усиленных мерах безопасности. Об этом попросил сам режиссер, прибывший сегодня на фестиваль «Меридианы Тихого».
Гостям фестиваля уже показали обещанный сюрприз — фрагмент еще не вышедшей в прокат «Матильды». Свет погас всего на полчаса, после чего переполненный зал взорвался аплодисментами.
На творческой встрече Учитель говорил об актерском составе, масштабных декорациях и кропотливой работе костюмеров. Но имя депутата Госдумы Натальи Поклонской все равно сорвалось с языка.
Алексей Учитель, режиссер: «Утверждение госпожи Поклонской, что это я выдумал историю любви этой, что не было никакой связи между Кшесинской и будущим императором — это чепуха. Потому что есть масса книг, других источников и даже киноматериалов».
При создании сценария было изучено множество исторических документов. Конечно, в фильме нашлось место не только историческим фактам, но и художественному вымыслу. При этом, уверяет Учитель, в его «Матильде» акцент сделан вовсе не на любовной мелодраме, а на характере престолонаследника, которому суждено было стать последним российским императором.
За несколько часов до показа фрагмента «Матильды» в Покровском кафедральном соборе прошел молебен. Прочитать акафист святым царственным мученикам именно в этот день призвал местный владыка Вениамин. Еще в августе он направил письмо организатором кинофестиваля с просьбой не показывать с его точки зрения кощунственный фильм. Между тем прокатное удостоверение картина получила, программу кинофорума менять не стали.
Дальневосточную премьеру «Матильды» не обошла своим вниманием и Наталья Поклонская. Новое послание режиссеру она разместила, по традиции, в Facebook.
Учитель, в свою очередь, дал понять: угроз Поклонской он не боится и больше переживает за тех, кто с нетерпением ждет его фильма. После того, как в его петербургскую студию бросили бутылки с зажигательной смесью, Учитель обратился в правоохранительные органы с дополнительной просьбой — защитить публику от возможных провокаций и агрессии.
Уже сегодня вечером полнометражную версию картины покажут в одном из городских кинотеатров — более чем за месяц до широкого проката. В рамках спецпоказа запланирован только один сеанс, и билеты на него были раскуплены в считаные часы. Зрителей просят прийти заранее, по словам работников кинозала, это связано с повышенными мерами безопасности.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.
Гостям фестиваля уже показали обещанный сюрприз — фрагмент еще не вышедшей в прокат «Матильды». Свет погас всего на полчаса, после чего переполненный зал взорвался аплодисментами.
На творческой встрече Учитель говорил об актерском составе, масштабных декорациях и кропотливой работе костюмеров. Но имя депутата Госдумы Натальи Поклонской все равно сорвалось с языка.
Алексей Учитель, режиссер: «Утверждение госпожи Поклонской, что это я выдумал историю любви этой, что не было никакой связи между Кшесинской и будущим императором — это чепуха. Потому что есть масса книг, других источников и даже киноматериалов».
При создании сценария было изучено множество исторических документов. Конечно, в фильме нашлось место не только историческим фактам, но и художественному вымыслу. При этом, уверяет Учитель, в его «Матильде» акцент сделан вовсе не на любовной мелодраме, а на характере престолонаследника, которому суждено было стать последним российским императором.
За несколько часов до показа фрагмента «Матильды» в Покровском кафедральном соборе прошел молебен. Прочитать акафист святым царственным мученикам именно в этот день призвал местный владыка Вениамин. Еще в августе он направил письмо организатором кинофестиваля с просьбой не показывать с его точки зрения кощунственный фильм. Между тем прокатное удостоверение картина получила, программу кинофорума менять не стали.
Дальневосточную премьеру «Матильды» не обошла своим вниманием и Наталья Поклонская. Новое послание режиссеру она разместила, по традиции, в Facebook.
Учитель, в свою очередь, дал понять: угроз Поклонской он не боится и больше переживает за тех, кто с нетерпением ждет его фильма. После того, как в его петербургскую студию бросили бутылки с зажигательной смесью, Учитель обратился в правоохранительные органы с дополнительной просьбой — защитить публику от возможных провокаций и агрессии.
Уже сегодня вечером полнометражную версию картины покажут в одном из городских кинотеатров — более чем за месяц до широкого проката. В рамках спецпоказа запланирован только один сеанс, и билеты на него были раскуплены в считаные часы. Зрителей просят прийти заранее, по словам работников кинозала, это связано с повышенными мерами безопасности.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.
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