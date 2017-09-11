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Ураган «Ирма» во Флориде. Прямая трансляция
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  • 11.09, 13:54
    Сечин предсказал снижение цен на нефть в 2018 году. нефть, Роснефть, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСечин предсказал снижение цен на нефть в 2018 году

    Сечин предсказал снижение цен на нефть в 2018 году

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    Сечин предсказал снижение цен на нефть в 2018 году

    Сечин предсказал снижение цен на нефть в 2018 году

      По прогнозу главы «Роснефти», средняя цена на нефть в следующем году составит не больше 43 долларов за баррель.

      В 2018 году нефть будет стоить от 40 до 43 долларов за баррель. Такой прогноз дал глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он добавил, что значительное влияние на цены оказывают не только производители сланцевой нефти, но и финансовые инструменты в США.

      Девальвирование доллара сейчас составляет около 20%. Если смотреть в коэффициентах, то цена на нефть в США сейчас и есть около 40 долларов. В последний раз нефть марки Brent опускалась до отметки 40 и ниже в начале 2016 года. В 2017 году цены колебались в диапазоне от 44 до 58 долларов.

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