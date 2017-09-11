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Ураган «Ирма» во Флориде. Прямая трансляция
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  • 11.09, 13:53

    «Сбербанк» изменил статус карт в мобильном приложении

    1 комментарий
    «Сбербанк» изменил статус карт в мобильном приложении

    «Сбербанк» изменил статус карт в мобильном приложении

    «Сбербанк» изменил статус карт в мобильном приложении

    Изменение статуса карт с дебетовых на овердрафтные в банке объяснили технической необходимостью.

    Несмотря на то, что дебетовые карты «Сбербанка» отображаются в мобильном приложении как овердрафтные, изменений в обслуживании карт банк не вносил. По дебетовой карте по-прежнему нельзя получить кредит, за исключением небольшого технического овердрафта, по которому не начисляются проценты. Об этом банк сообщил в Facebook.

    Ранее появились сообщения от пользователей мобильного приложения «Сбербанка», что статус их карт изменился: дебетовые карты отображаются как овердрафтные. В «Сбербанке» подтвердили эту информацию, но сообщили, что это сделано лишь для того, чтобы обеспечить корректную работу с платежами и переводами.

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